استفاده از سیستمهای حفاظت الکترونیکی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر در اصفهان، محمد مهدی اسماعیلی افزود: بحث حفاظت الکترونیک با پیشرفته‌تر شدن فناوریهای الکترونیکی پیشرفت خوبی داشته چنانچه در چند سال اخیر یکی از مباحث جدی محافل امنیتی کشور نیز بوده است.

وی افزود: ویروسی که اخیرا وارد سیستمهای امنیتی برخی دستگاه‌ها کشور شده بود از مصادیق مهم بودن حفاظت الکترونیک است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان با اشاره به اینکه حفاظت الکترونیکی امری پیچیده است، گفت: به دلیل رواج سیستمهای پیشرفته الکترونیکی در کشور ناگزیریم از سیستمهای حفاظت الکترونیکی نیز استفاده کنیم.

وی بیان داشت: یکی از مشکلات استفاده این فناوری این است که منبع آن در اختیار ما نیست و به همین دلیل کمتر در محیط‌هایی وارد می‌شویم که به لحاظ محافظتی ایمن نباشد.

اسماعیلی اظهار داشت: در استانداری اصفهان حوزه‌های مختلف IT تشکیل شده که در کنار گسترش فناوریهای نوین بحثهای حفاظتی آن نیز مطرح است.

وی افزود: کشور ما با وجود اینکه دیر وارد این حوزه شده اما از راه خوبی وارد این سیستم شده و تقریبا مشکل ویژه‌ای نداشتیم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان در ادامه با اشاره به برگزاری همایش جشنواره حفاظت الکترونیک توسط یک شرکت اصفهانی یادآور شد: شرکتهای اصفهانی همواره قوی عمل کرده‌اند و ما نیز در بحثهای انتخابات از سخت‌افزارهای شرکتهای اصفهانی استفاده کرده‌ایم و برگزاری این همایش توسط شرکت‌ اصفهانی به دلیل ظرفیتهای بالای اصفهان طبیعی به نظر می‌رسد.