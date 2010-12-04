به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی عصر امروز شنبه در حاشیه مراسم یادبود شهید دکتر شهریاری در دانشگاه شهید بهشتی در جمع خبرنگاران در پاسخ به اینکه چرا کشورهای غربی که مدعی مبارزه با تروریسم هستند اقدام به محکوم کردن ترور دو استاد ایرانی نکردند گفت: خود آنها عامل اصلی این ترورها هستند. آنها از هر طریقی سعی کردند به انقلاب اسلامی ضربه بزنند بویژه در بحث هسته ای که هر چه فشار آوردند و تهدید کردند تأثیری نگذاشت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: دشمنان قسم خورده انقلاب سراغ افراد رفته و نیروهای نخبه کشورمان را هدف قرار داده اند. البته این نتیجه نخواهد داشت چون ما نیروهای دانشگاهی فراوانی داریم. اگرچه ضایعه بزرگی اتفاق افتاده ولی جبران خواهد شد و نیروهای فعال و با انگیزه جایگزین خواهند شد.

حسینی با بیان اینکه استعدادهای فراوانی در کشور وجود دارد خاطرنشان کرد: اعتماد به نفس و خودباوری در کشور ایجاد شده و این راه استمرار پیدا می کند.

صبح روز دوشنبه 8 آذر ماه 89 مجید شهریاری و فریدون عباسی دو استاد فیزیک دانشگاه شهید بهشتی در دو حادثه جداگانه مورد سوء قصد قرار گرفتند که در این حادثه دکتر شهریاری به مقام شهادت نائل آمد و دکتر عباسی مجروح شد.