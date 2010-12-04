تیم فوتسال شهید منصوری قرچک در مشهد شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین دیدار از هفته پانزدهم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 15 امروز شنبه تیم‌های علم و ادب مشهد و شهید منصوری قرچک در سالن شهید بهشتی این شهر مقابل هم صف‌آرایی کردند.

تیم منصوری که برای استحکام جایگاه خود در صدر جدول به پیروزی در این بازی چشم داشت در نهایت با 2 گل تن به شکست داد اما همچنان با 27 امتیاز و تفاضل گل 23+ صدرنشین جدول باقی ماند.

برای تیم علم و ادب در این بازی خانگی سینا پاس بین و علی عبداللهی گلزنی کردند و زمینه ساز صعود این تیم 19 امتیازی به رده هشتم جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال شدند.

- جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است:

1- شهید منصوری قرچک 27 امتیاز - تفاضل گل 23+ (14 بازی)

2- گیتی پسند اصفهان 27 امتیاز - تفاضل گل 21+ (14 بازی)

3- فولادماهان اصفهان 25 امتیاز - تفاضل گل 12+ (14 بازی)

4- گسترش فولاد تبریز 25 امتیاز - تفاضل گل 10+ (14 بازی)

----------------------------------------------------------------------

11- دبیری تبریز 14 امتیاز - تفاضل گل 5- (14 بازی)

12- پرسپولیس تهران 11 امتیاز (14 بازی)

13- آرش بتن قزوین یک امتیاز (12 بازی)