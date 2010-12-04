20 ماده مراعی مانده برنامه پنجم بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی‌الرضا ثروتی با اشاره به جلسه عصر شنبه کمیسیون تلفیق گفت: تمامی مواد ارجاع شده از برنامه پنجم توسعه کشور به غیر از دو ماده در جلسه کمیسیون بررسی و مصوب شد.

وی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق آخرین جلسه خود در خصوص بررسی دو ماده مراعی مانده از برنامه پنجم توسعه را فردا صبح تشکیل خواهد داد، افزود: جلسه فردای کمیسیون تلفیق برای بررسی این دو ماده ساعت6 صبح برگزارمی شود، تا گزارش کامل 22 ماده مراعی مانده از برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهت بررسی و تصویب نهایی در صحن علنی فردا ارائه ‌شود.

عضو هیئت رییسه کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: از آنجا که قرار است اساسنامه صندوق توسعه ملی به صورت قانون دائم مطرح شود، دیگر در برنامه پنجم توسعه مورد بحث قرار نگرفت.

این نماینده تصریح کرد: مقرر شد دولت اساسنامه صندوق توسعه ملی را به صورت لایحه ای به مجلس تقدیم کند.

