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۱۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۹:۱۶

ثروتی خبر داد:

20 ماده مراعی مانده برنامه پنجم بررسی شد

20 ماده مراعی مانده برنامه پنجم بررسی شد

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: 20 ماده مراعی مانده برنامه پنجم بررسی در کمیسیون تلفیق بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی‌الرضا ثروتی با اشاره به جلسه عصر شنبه کمیسیون تلفیق گفت: تمامی مواد ارجاع شده از برنامه پنجم توسعه کشور به غیر از دو ماده در جلسه کمیسیون بررسی و مصوب شد.
 
وی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق آخرین جلسه خود در خصوص بررسی دو ماده مراعی مانده از برنامه پنجم توسعه را فردا صبح تشکیل خواهد داد، افزود: جلسه فردای کمیسیون تلفیق برای بررسی این دو ماده  ساعت6 صبح برگزارمی شود، تا گزارش کامل 22 ماده مراعی مانده از برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهت بررسی و تصویب نهایی در صحن علنی فردا ارائه ‌شود.
 
عضو هیئت رییسه کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: از آنجا که قرار است اساسنامه صندوق توسعه ملی به صورت قانون دائم مطرح شود، دیگر در برنامه پنجم توسعه مورد بحث قرار نگرفت.
 
این نماینده تصریح کرد: مقرر شد دولت اساسنامه صندوق توسعه ملی را به صورت لایحه ای به مجلس تقدیم کند.
 
کد مطلب 1203889

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