دادگاه خبرنگاران دستگير شده ، پس از وصول گزارش وزارت اطلاعات تشكيل مي شود

قاضي قدمي در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت : به نظر مي رسد اقدام خبرنگاران دستگير شده جزء پروژه هاي قبلي بوده است و اين خبرنگاران برنامه هايي از گذشته داشته اند .

وي با اشاره به تبرئه شدن مدير عامل بانك كشاورزي افزود : بعد از اينكه مدير عامل بانك كشاورزي دادگاه را در جريان اخاذي چند خبرنگار گذاشت ، متوجه شديم سوء نيتي نداشته است ، بنابراين تبرئه شد .

قاضي قدمي خاطر نشان كرد : به احتمال زياد گزارش وزارت اطلاعات تا فردا آماده مي شود و بعد از آن دادگاه مربوط به اين خبرنگاران تشكيل خواهد شد .

گفتني است چندي پيش با اعلام شكايت بانك كشاورزي از تعدادي از خبرنگاران مطبوعات و رسانه هاي جمعي مبني بر تقاضاي وجه كلان از آن مرجع و تهديد به اينكه در صورت عدم پرداخت با هماهنگي رسانه هاي مورد نظر با ايجاد پروژه جريان ساز خبري نسبت به تخريب و از بين بردن وجه قانوني آن اقدام خواهند كرد، اين پرونده در حال حاضر در شعبه سوم كاركنان دولت در حال رسيدگي است .

شايان ذكر است اين خبرنگاران پس از دريافت وجهي بالغ بر يك ميليارد و پانصد ميليون ريال توسط مامورين وزارت اطلاعات دستگير شدند .