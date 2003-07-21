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۳۰ تیر ۱۳۸۲، ۱۱:۴۰

باز پرس شعبه سوم كاركنان دولت در گفتگو با "مهر " :

دادگاه خبرنگاران دستگير شده ، پس از وصول گزارش وزارت اطلاعات تشكيل مي شود

بازپرس شعبه سوم كاركنان دولت گفت : به محض وصول گزارش وزارت اطلاعات ، رسيدگي به پرونده خبرنگاراني كه مبادرت به اخاذي از بانك كشاورزي كرده بودند را آغاز مي كنيم .

 قاضي قدمي در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت : به نظر مي رسد  اقدام خبرنگاران دستگير شده  جزء پروژه هاي قبلي بوده است و اين خبرنگاران برنامه هايي از گذشته داشته اند .

وي با اشاره به تبرئه شدن مدير عامل بانك كشاورزي افزود : بعد از اينكه مدير عامل بانك كشاورزي دادگاه را در  جريان اخاذي چند خبرنگار گذاشت ، متوجه شديم سوء نيتي نداشته است ،  بنابراين  تبرئه شد .

 قاضي قدمي خاطر نشان كرد : به احتمال زياد گزارش وزارت اطلاعات تا فردا آماده مي شود و بعد از آن دادگاه مربوط به اين خبرنگاران تشكيل خواهد شد .

گفتني است چندي پيش با اعلام شكايت بانك كشاورزي از تعدادي از خبرنگاران مطبوعات و رسانه هاي جمعي مبني بر تقاضاي وجه كلان از آن مرجع و تهديد به اينكه در صورت عدم پرداخت با هماهنگي رسانه هاي مورد نظر با ايجاد پروژه جريان ساز خبري نسبت به تخريب و از بين بردن وجه قانوني آن اقدام خواهند كرد، اين پرونده در حال حاضر در شعبه سوم  كاركنان دولت در حال رسيدگي است .

شايان ذكر است اين خبرنگاران پس از دريافت وجهي بالغ بر يك ميليارد و پانصد ميليون ريال توسط مامورين وزارت اطلاعات دستگير شدند .

 

 

 

کد مطلب 12039

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