تفسیر اجتماعی قرآن باید تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمدعلی رضایی اصفهانی در نشست «قرآن و علوم انسانی» که عصر شنبه با هدف بررسی تبیین خدمات متقابل قرآن به علوم انسانی و علوم انسانی به قرآن در سالن همایش شهید صدر مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) جامعه المصطفی برگزار شد، در سخنانی گفت: در بحث چگونگی تعامل قرآن با علوم انسانی چند بحث مطرح می‌شود یکی اینکه قرآن چه خدماتی می‌تواند به این علوم بکند و دیگر این که علوم انسانی چه خدماتی به قرآن کرده و یا می‌تواند بکند.



وی ادامه داد: در بحث خدمات قرآن به علوم انسانی می‌توان به سه مورد اشاره کرد یکی اینکه قرآن می‌تواند در حوزه مبانی به طور مثال در جهان شناسی و ... به تغییر این مبانی کمک کند و مبنای آن را از انسان به خدا تغییر دهد.



قرآن اهداف علوم را تبیین می‌کند



وی ادامه داد: همچنین قرآن در حوزه اهداف علوم انسانی و اینکه به طور کلی علم و به ویژه علوم انسانی چه هدفی باید داشته باشند می تواند خدمات زیادی انجام دهد زیرا قرآن اهداف علم را تعریف و خط مشی و مقصود آن را بیان می‌کند.



رئیس مرکز تحقیقات قرآن کریم المهدی(عج) عنوان کرد: سومین خدمت قرآن به علوم انسانی در حوزه نظریه پردازی است زیرا براساس آیات قرآن کریم می‌توانیم نظریه پردازی داشته باشیم که نظریه «امت اسلامی» و یا «نظام کنترلی اسلام» از جمله این مقوله‌ها است.



این محقق قرآنی با اشاره به خدمات علوم انسانی به قرآن تصریح کرد: اثبات اعجاز و شگفتی علمی قرآن کریم، فهم و تفسیر بهتر قرآن و تحقیقات میدانی سه خدمتی است که علوم انسانی می‌توانند به قرآن بکند.



مدیر مسئول نشریه قرآن و علم با اشاره به تفسیر ارایه شده برخی آیات در موضوعات اجتماعی و تک نگاری‌های صورت گرفته در این زمینه بیان کرد: با این وجود تفسیر جامعه شناختی منسجمی نداریم و نیازمند تفسیر اجتماعی جامعی از قرآن هستیم.

حجت الاسلام رضایی اصفهانی تدوین تفسیر اجتماعی از قرآن را بسیار مهم خواند و گفت: تفسیر اجتماعی برآیند رابطه معقول و منطقی آیات قرآن با مباحث اجتماعی است که امروز در جوامع مورد نیاز است.



وی بیان کرد: قرآن کریم ظرفیت بسیار والایی در تبیین مسایل مورد نیاز جامعه دارد که حوزه باید با اهتمام و توجه بیشتر در این زمینه تلاش کند.



تئوری های غربی در حوزه علوم انسانی ناکارآمد است



عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه نیز در ادامه این نشست در سخنانی با اشاره به اهمیت مباحث اجتماعی در اسلام گفت: باید جامعه شناسی با رویکرد قرآنی را همچنین تفسیر اجتماعی از قرآن را تدوین و به جامعه عرضه کنیم.



حجت الاسلام محمدرضا آقایی ادامه داد: تئوری‌های علوم انسانی موجود به ویژه در غرب ناکارآمد هستند و نمی‌توانند مبین خوبی برای حقایق جامعه به ویژه جامعه‌ای همانند ما باشند از این رو با توجه به ظرفیت قرآن باید تئوری پردازی‌های متناسب اجتماعی انجام شود.



این محقق دینی با بیان اینکه جامعه شبیه یک بدن قابل تأمل و با نگرش قرآنی هماهنگ است عنوان کرد: اگر تجارب مفید بشری در حوزه جامعه شناسی را با نگرشی قرآنی مورد استفاده قرار دهیم در این صورت تصویر جامع و زیباتری از قرآن نسبت به جامعه به دست خواهیم آورد.



حجت الاسلام آقایی با تأکید بر ضرورت تولید جامعه شناسی از دید قرآن افزود: یکی از فواید نگرش قرآنی به جامعه شناسی، فراهم سازی نگاه چند بعدی و نظام‌مند به قرآن است که تطبیق آیات بر زندگی بشری را میسرتر می‌کند.



حوزه نقش مهمی در اسلامی سازی علوم انسانی دارد



وی با اشاره به مبانی سکولاریست نظامهای غربی تأکید کرد: چون مباحث علوم انسانی در غرب بر محور مادیات است و با تفکر اسلامی سازگاری ندارد باید به دنبال بهره‌مندی از معارف الهی در علوم اجتماعی باشیم و نقش حوزه در این زمینه بسیار بالاست.



حجت الاسلام آقایی تاکید کرد: به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب بر موضوع بومی سازی علوم انسانی و اسلامی سازی آن تاکید فراوانی دارند و حوزه‌ها باید برای رفع این دغدغه تلاش کنند.