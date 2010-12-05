تقویم ورزشی

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز یکشنبه چهاردهم آذرماه سال 1389هجری شمسی، مصادف است با بیست و هشتم ذیحجه سال 1431 هجری قمری و برابر است با پنجم دسامبر سال 2010 میلادی.

- سومین روز از رقابت‌های دوچرخه سواری جام جهانی پیست در استرالیا امروز با حضور نمایندگان ایران در شهر ملبورن پیگیری می‌شود.

- بیست و چهارمین دوره مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

گروه الف:

* برق کرمان - ارتعاشات صنعتی ایران (سالن والیبال کرمان - ساعت 17)

* پیشگامان کویر یزد - بانک کشاورزی (سالن والیبال یزد - ساعت 17)

* سایپا کرج - باریج اسانس کاشان(سالن انقلاب کرج - ساعت 17)

گروه ب:

* پیکان تهران - آلومینیوم المهدی بندرعباس (خانه والیبال - ساعت 15)

* پرسپولیس تهران - پتروشیمی بندرامام (خانه والیبال - ساعت 17)

- هفته پانزدهم مسابقات فوتبال بوندس‌لیگا آلمان امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* بایرلورکوزن - کلن

* نورنبرگ - بروسیا دورتموند

- هفته پانزدهم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* پارما - اودینزه

* لچه - جنوا

* سامپدوریا - باری

* فیورنتینا - کالیاری

* سسنا - بولونیا

* کاتانیا - یوونتوس

- دیدار نهایی بیستمین دوره مسابقات فوتبال جام خلیج فارس امشب بین تیم‌های عربستان و کویت در ورزشگاه 22 می عدن برگزار می شود.

- عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ و غلامرضا بهروان رئیس سازمان لیگ آزادگان به همراه حبیب کاشانی سرپرست باشگاه پرسپولیس، علی فتح الله زاده سرپرست باشگاه استقلال، اصغر دلیلی مدیرعامل باشگاه ذوب آهن و محمدرضا ساکت مدیرعامل باشگاه سپاهان برای شرکت در مراسم قرعه کشی فصل جدید مسابقات لیگ قهرمانان آسیا امروز راهی کوالالامپور می‌شوند.