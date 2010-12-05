تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه چهاردهم آذرماه سال 1389هجری شمسی، مصادف است با بیست و هشتم ذیحجه سال 1431 هجری قمری و برابر است با پنجم دسامبر سال 2010 میلادی.
- سومین روز از رقابتهای دوچرخه سواری جام جهانی پیست در استرالیا امروز با حضور نمایندگان ایران در شهر ملبورن پیگیری میشود.
- بیست و چهارمین دوره مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز میشود:
گروه الف:
* برق کرمان - ارتعاشات صنعتی ایران (سالن والیبال کرمان - ساعت 17)
* پیشگامان کویر یزد - بانک کشاورزی (سالن والیبال یزد - ساعت 17)
* سایپا کرج - باریج اسانس کاشان(سالن انقلاب کرج - ساعت 17)
گروه ب:
* پیکان تهران - آلومینیوم المهدی بندرعباس (خانه والیبال - ساعت 15)
* پرسپولیس تهران - پتروشیمی بندرامام (خانه والیبال - ساعت 17)
- هفته پانزدهم مسابقات فوتبال بوندسلیگا آلمان امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
* بایرلورکوزن - کلن
* نورنبرگ - بروسیا دورتموند
- هفته پانزدهم مسابقات فوتبال سری آ باشگاههای ایتالیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* پارما - اودینزه
* لچه - جنوا
* سامپدوریا - باری
* فیورنتینا - کالیاری
* سسنا - بولونیا
* کاتانیا - یوونتوس
- دیدار نهایی بیستمین دوره مسابقات فوتبال جام خلیج فارس امشب بین تیمهای عربستان و کویت در ورزشگاه 22 می عدن برگزار می شود.
- عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ و غلامرضا بهروان رئیس سازمان لیگ آزادگان به همراه حبیب کاشانی سرپرست باشگاه پرسپولیس، علی فتح الله زاده سرپرست باشگاه استقلال، اصغر دلیلی مدیرعامل باشگاه ذوب آهن و محمدرضا ساکت مدیرعامل باشگاه سپاهان برای شرکت در مراسم قرعه کشی فصل جدید مسابقات لیگ قهرمانان آسیا امروز راهی کوالالامپور میشوند.
