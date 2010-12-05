20 میلیون ایرانی قرآن آموز می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی پاشایی عصر شنبه در مراسم افتتاحیه دومین مجمع عمومی اتحادیه موسسات قرآنی کشور در ساری افزود: هنر موسسات قرآنی این نیست که افرادی که در عرصه قرآن آموزی تبحر کمی دارند به حد کیفی برسانند.

وی خاطر نشان کرد: مدیران موسسات و اتحادیه های قرآنی باید از طریق فن هنر نسبت به شناساندن تشنگان و دوستداران تعالیم قرآنی که در کشور گمراه هستند اقدام کنند.

طراح و مجری بنیاد فرهنگی قرآنی خانواده با اشاره به اینکه جامعه اکنون تشنه فعالیت های قرآنی است تصریح کرد: موسسات قرآنی باید به دنبال تشنگان مفاهیم قرآنی بروند.

پاشایی با بیان اینکه نقش موسسات قرآنی در مقابله با جنگ نرم و برخورد با تحریف کنندگان قرآنی در دنیا بسیار مهم و ضروری است یادآور شد: بر اساس افق پنج ساله قصد داریم 30 تا 40 درصد جامعه هدف را قرآن آموز و قرآنی کنیم.

وی تاکید کرد: خادمان آستان مقدس قرآن کریم باید به صورت جهادی در راستای ترویج فعالیت های ناب قرآنی تلاش کنند.

وی با بیان اینکه انفلاب مفاهیم قرآنی باید در مراکز قرآنی کشور ایجاد شود تصریح کرد: آشنایی مردم با مفاهیم قرآنی باید در جامعه نهادینه شود.

دومین مجمع عمومی اتحادیه ها و موسسات قرآنی کشور تا ظهر دوشنبه در ساری ادامه خواهد داشت.

