۱۴ آذر ۱۳۸۹، ۸:۲۶

نرخ اشتغال در گرگان 7.2 درصد است

گرگان - خبرگزاری مهر: فرماندار گرگان با بیان اینکه، اشتغال دغدغه همه مسئولان است، نرخ اشتغال در این شهرستان را 7.2 درصد اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جعفر گرزین عصر شنبه در ستاد اشتغال شهرستان افزود: این آمار مربوط به مرکز آمار کشور است که وضعیت استان ما را از سایر استانهای همجوار مناسب تر معرفی کرده است.
 
وی خاطر نشان کرد: موضوع اشتغال بر اساس سرمایه گذاری دولت در بخش های مختلف می تواند آثار و پیامد مثبت و منفی داشته باشد.

گرزین افزود: در دولت اصلاحات 15 میلیارد و 200 میلیون تومان اعتبار تملک و دارایی منطقه بوده است ولی در این دولت فقط در سال 89 حدود 20 میلیارد تومان اعتبار تملک و دارایی برای گرگان تخصیص یافت.
 
فرماندار گرگان بیان داشت: در مجموع در پنج سال گذشته بیش از هزار و 200 میلیارد ریال در تملک و دارایی و سه هزار و 190 میلیارد ریال در بخش مسکن و 152 میلیارد و 700 میلیون ریال برای توانمند سازی مشاغل کمیته امداد هزینه شده است.
 
وی عنوان کرد: در سفر اول و دوم، اعتبارات ملی و استانی منطقه بیش از پنج هزار و 710 میلیارد ریال بوده است که نشان از سرمایه گذاری وسیع و اشتغال زایی گسترده در منطقه دارد.
 
وی یادآور شد: نرخ اشتغال صنعت به ازای هر 10میلیون تومان یک نفر و به ازای هر سه تا پنج میلیون تومان در سایر پروژه ها می تواند سهم اشتغال زایی را در گرگان تبیین کند.
 
فرماندار گرگان گفت: از تمام پروژه های به تصویب رسیده فرمانداری و زودبازده بازدید خواهیم کرد و نظارت جدی بر توزیع اعتبارات و هزینه ها امری اجتناب ناپذیر است.
کد مطلب 1203903

