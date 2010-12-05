نرخ اشتغال در گرگان 7.2 درصد است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جعفر گرزین عصر شنبه در ستاد اشتغال شهرستان افزود: این آمار مربوط به مرکز آمار کشور است که وضعیت استان ما را از سایر استانهای همجوار مناسب تر معرفی کرده است.



وی خاطر نشان کرد: موضوع اشتغال بر اساس سرمایه گذاری دولت در بخش های مختلف می تواند آثار و پیامد مثبت و منفی داشته باشد.

گرزین افزود: در دولت اصلاحات 15 میلیارد و 200 میلیون تومان اعتبار تملک و دارایی منطقه بوده است ولی در این دولت فقط در سال 89 حدود 20 میلیارد تومان اعتبار تملک و دارایی برای گرگان تخصیص یافت.

فرماندار گرگان بیان داشت: در مجموع در پنج سال گذشته بیش از هزار و 200 میلیارد ریال در تملک و دارایی و سه هزار و 190 میلیارد ریال در بخش مسکن و 152 میلیارد و 700 میلیون ریال برای توانمند سازی مشاغل کمیته امداد هزینه شده است.

وی عنوان کرد: در سفر اول و دوم، اعتبارات ملی و استانی منطقه بیش از پنج هزار و 710 میلیارد ریال بوده است که نشان از سرمایه گذاری وسیع و اشتغال زایی گسترده در منطقه دارد.



وی یادآور شد: نرخ اشتغال صنعت به ازای هر 10میلیون تومان یک نفر و به ازای هر سه تا پنج میلیون تومان در سایر پروژه ها می تواند سهم اشتغال زایی را در گرگان تبیین کند.



فرماندار گرگان گفت: از تمام پروژه های به تصویب رسیده فرمانداری و زودبازده بازدید خواهیم کرد و نظارت جدی بر توزیع اعتبارات و هزینه ها امری اجتناب ناپذیر است.