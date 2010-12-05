به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور بعد از ظهر شنبه در جلسه سازمان قطار شهری قم که با حضور معاونان استاندار، رئیس شورای اسلامی و شهردار قم برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت: خوشبختانه اجرای این پروژه تا کنون پیشرفت خوبی داشته و امیدواریم فاز اول آن طبق برنامه زمانبندی مشخص به پایان برسد.
وی افزود: بخشهای مختلف اجرای این پروژه ملی باید به صورت ویژه پیگیری شده و 1.5 کیلومتر از فاز اول آن از پارکسوار شمالی تا حوالی پل رضوی باید هرچه سریعتر راهاندازی شود.
استاندار قم از تصویب مطالعه فاز دوم پروژه منوریل به طول 19 کیلومتر از مصلای قدس تا شهرک پردیسان خبر داد و گفت: با همکاری و تعامل همه مسئولان و نهادهای ذیربط بیتردید پروژه منوریل میتواند به یکی از بهترین و موثرترین طرحهای عمرانی استان قم تبدیل شود.
وی در این جلسه بر فعالتر شدن کارگاههای احداث منوریل به منظور اتمام هرچه سریعتر این طرح بر اساس برنامه زمانبندی شده تأکید کرد و گفت: احداث این پروژه در سطح استان امری اساسی بوده و جاذبههای بسیاری را نیز برای قم به همراه خواهد داشت.
نظر شما