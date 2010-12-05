افزایش نفوذ چین در سازمان ملل/ غرب احتیاط کند

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز در گزارشی نوشت: نفوذ چین در سازمان ملل رو به افزایش بوده و غرب می باید دراین رابطه محتاطانه عمل کند.در پی قدرت گیری اقتصادی جمهوری خلق چین تعامل این کشور با سازمان ملل بویژه شورای امنیت نیز افزایش یافته و به گفته "مایکل فول لاو" سرپرست بخش موضوعات جهانی در موسسه سیاستگذاری بین المللی "LOWY" درسیدنی، چین در حال ارسال دیپلماتهای طراز اول به نیویورک و حمایت قوی از عملیات استقرار صلح این سازمان می باشد.

بنابراین گزارش، کشورهای غربی دربیان خواسته خود مبنی بر اینکه چین باید مسئولانه رفتار کند می باید جانب احتیاط را داشته باشند. البته سیاست خارجی کثرت گرای چین موجب خواهد شد این کشور کماکان مواضعی تدافعی اتخاذ نموده و به حمایت از کشورهایی مانند ایران و کره شمالی که غرب آنها را نمی پسندد ادامه دهد ومنافع خود را درحیطه محدودی تعریف نماید.

"فول لاو" اضافه می کند: چین به طور روزافزون به ایفای نقش رهبری در موضوعات جهانی تمایل نشان می دهد و عملکردش مشابه عملکرد یک قدرت بزرگ است. البته در شورای امنیت به رغم اعتماد به نفس تازه، چین محتاطانه و تدافعی عمل می کند و رهبری چین کماکان تمرکز خود را بر موضوعات داخلی گذاشته است.