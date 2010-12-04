مس کرمان به جایگاه حقیقی خود بازگشته است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، صمد مرفاوی عصر شنبه پس از پیروزی مس مقابل راه آهن در ورزشگاه شهید باهنر کرمان اظهارداشت: بازیکنان مس کرمان به این باور رسیده اند که در هر بازی می توانند پیروز میدان باشند و به خصوص مس در بازیهای خانگی تنها هدفش شکست حریف است و به سادگی به این هدف دست می یابد.

وی تصریح کرد: مس هم اکنون با اقتدار در بازیهای پیاپی امتیاز می گیرد و چهارده هفته شکست ناپذیری نشانه قدرت مس کرمان است.

وی ادامه داد: بازیکنان جوان مس هم اکنون به مرز خودباوری رسیده اند و این روند را تا رسیدن به جایگاه حقیقی ادامه خواهیم داد.

مرفاوی در خصوص گلزنیهای ادینهو گفت: گلهای این بازیکن مس کرمان با استفاده از مهارت فوق العاده اش در گلزنی و همکاری سایر بازیکنان به ثمر می رسد و نمی توان گفت: پیروزی مس تنها نتیجه کار یک نفر است.

وی در خصوص بازی مقابل راه آهن گفت: با گل زود هنگام نبض بازی را در دست گرفتیم اما در دقایق پایانی نیمه اول راه آهن میدان داری کرد که با تذکراتی که در بین دو نیمه به بازیکنان داده شد مشکل حل شد و مس نیمه دوم بازی را در اختیار داشت.

وی به تواناییهای بالای بازیکنان جوان مس اشاره کرد و گفت: در مس بازیکن سالاری وجود ندارد و همه بازیکنان دارای تواناییهای بالایی هستند که به موقع از آنها استفاده می شود.

سرمربی مس کرمان در خصوص نیم فصل دوم نیز گفت: برای ادامه موفقیت ها به احتمال فراوان در دبی اردو خواهیم داشت و در صورت لزوم چند بازی تدارکاتی با تیمهایی از اروپا برگزار می کنیم.

این مربی با تشکر از هواداران کرمانی گفت: در کرمان هواداران با حضور پر شور به بازیکنان انگیزه می دهند و هماهنگی و یکدلی که در کرمان وجود دارد عامل مهمی در زمینه موفقیتهای مس کرمان است.