فرهنگسرای مهر جوان کرج امسال به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سیدعلی آقازاده عصر شنبه در مراسم افتتاح پارک هامون در منطقه 4 شهرداری کرج افزود: مدتی پیش فاز اول فرهنگسرای مهر جوان در پارک هامون به بهره برداری رسید و قرار است بهره برداری کامل از این فرهنگسرا در اسرع وقت انجام شود.

وی ادامه داد: طبق برنامه ریزی ها قرار است این بهره برداری امسال انجام شود تا شهروندان بتوانند زودتر از امکانات این فرهنگسرا بهره مند شوند ضمن اینکه بهره برداری کامل از پروژه یادشده بر رفاه ساکنان منطقه می افزاید.

فرهنگسرای مهر جوان به مرکز مهم فرهنگی تبدیل می شود

این مسئول بیان کرد: در صورت راه اندازی و افتتاح این فرهنگسرا این مرکز به یک مرکز مهم فرهنگی در کرج و استان البرز تبدیل می شود و وجود آن بخش قابل توجهی از خلاهای موجود را پر خواهد کرد.

آقازاده اضافه کرد: احداث این فرهنگسرا با همکاری دستگاه های ذیربط آغاز شد و امیدواریم که این تعامل تداوم داشته باشد و تا زمان بهره برداری از پروژه یادشده بتوانیم از همکاری ها بهره مند شویم.

وی خاطرنشان کرد: شورای شهر کرج در خصوص کمک به اجرای پروژه های بسیار مهم شهری، همکاری های مطلوبی با شهرداری دارد که این امر بسیاری از مشکلات و موانع را از سر راه برمی دارد.

برای احداث پارک هامون مبلغ قابل توجهی اعتبار در نظر گرفته شد

شهردار کرج عنوان کرد: برای احداث پروژه پارک هامون مبلغ قابل توجهی اعتبار در نظر گرفته شده بوده ضمن اینکه پرسنل شهرداری در احداث این مجموعه تفریحی همکاری خوبی داشته اند.

وی افزود: همچنین سازمان پاکها و فضای سبز شهرداری کرج در این زمینه تلاشهای فراوانی کرد تا توانست این پروژه را به ثمر نهایی برساند.

بهره برداری از پارک ایثارگران انجام شد

آقازاده خاطرنشان کرد: بهره برداری از پارک ایثارگران واقع در میدان آزادگان با اعتبار 12 میلیارد ریال نیز انجام شده است.

وی بیان کرد: همچنین اولین آبنمای موزیکال شهر کرج در پارک هامون احداث شده و وجود این آبنما بر زیبایی های پارک هامون می افزاید.

شهردار کرج یادآور شد: پارک چهار هکتاری هامون در منطقه 4 شهرداری کرج نیز به بهره برداری رسید ضمن اینکه این پارک با هدف افزایش رفاه ساکنان کرج به ویژه ساکنان منطقه 4 این کلانشهر احداث شده است.