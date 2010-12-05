دشمنان نظام نمی توانند به ستون انقلاب ضربه بزنند

به گزارش خبرنگار مهر درقزوین، حجت الاسلام سید احمد خاتمی عصر شنبه در همایش بزرگ پیام آوران عاشورا که در سالن اجتماعات سازمان تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد، اظهار داشت: حیات و سربلندی امروز ایران اسلامی از ولایت فقیه است و پیروی از ولایت رمز ماندگاری نظام در تمام عرصه هاست.

وی افزود: در مدت 18 ماه جریان فتنه نیز لبه تیز دشمنان به سمت ولایت بود که بحمدالله با هوشیاری مردم نتوانستند به آن آسیب بزنند و تا سایه ولایت در کشور حاکم است هیچ صدمه ای به نظام اسلامی وارد نخواهد شد.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با بسیجیان کشور یادآور شد: مقام معظم رهبری در این دیدار یک بار دیگر به فتنه سال گذشته اشاره کردند و فرمودند عده ‌ای برای کسب قدرت، مصلحت کشور را نادیده گرفتند تا دشمنان شاد شوند، ‌در این شرایط این سئوال مطرح است که چرا مقام معظم رهبری تا این حد به فتنه سال گذشته می ‌پردازند؟

وی تصریح کرد: این سیره و روش مولا علی (ع) است که وقتی بعد از سرکوب شورشگران جمل، یعنی ناکثین به شهر کوفه برگشتند، در میدان شهر نه تنها فتنه‌گران بلکه کسانی که در مقابل فتنه سکوت کرده بودند را نیز مورد انتقاد قرار داده و اعلام کردند که این افراد را نکوهش خواهم کرد.

خطیب موقت نماز جمعه تهران تصریح کرد: در این مدت سران فتنه عقب‌ نشینی نکرده ‌اند و مدام سخنرانی و بیانیه صادر می‌کنند که آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی را شاد می‌کنند و خود را اپوزیسیون نظام می دانند و بر این تصور هستند که قدرت آینده به دست آنها خواهد افتاد که البته این آرزو را به گور خواهند برد.

وی خاطرنشان کرد: امروز سران فتنه در ایران به همان اندازه که مردم از سران طاغوت نفرت داشتند، مورد تنفر هستند.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: امروز دشمن با یک نظام سیاسی طرف نیست بلکه با یک نظام دینی مواجه است و دعوای ما با دشمن بر سر دین است زیرا دنیای استکبار و دشمن نمی تواند یک نظام مقتدر اسلامی را در منطقه تحمل کند.

وی افزود: اگر دشمن با ما مخالف است تنها بخاطر دین اسلام است وگرنه با انقلاب منهای اسلام کاری ندارد.

حجت الاسلام احمد خاتمی طرح اسلام منهای روحانیت را روشی برای ضربه زدن به اسلام دانست و گفت: در این زمینه برخی مسئله آخوند حکومتی و حکومت آخوندی را مطرح کردند که مقام معظم رهبری در سفر به قم این موضوع را به خوبی تشریح کردند و اسلام منهای سیاست یعنی سکولاریسم هم یکی دیگر از راه های ضربه زدن به دین اسلام است که یک جریان حقیر آن را دنبال می کند و این افراد همان کسانی هستند که با اصل حاکمیت دین، قرآن و امام زمان(عج) مشکل دارند.

وی ادامه داد: برای رسیدن به بصیرت در جامعه باید بدانیم دشمن در چه سمت و سویی حرکت می کند و هر جریانی که دشمن از آن تجلیل می کند، برای ما معیوب خواهد بود.

وی در ادامه فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حوزه های علمیه را منشوری اجرایی برای حوزه های علمیه و طلاب خواند و تصریح کرد: دشمن برای از بین بردن عقبه مردمی نظام، تلاش می کند مشکلات را بزرگ جلوه دهد اما باید تاکید کنیم که جمهوری اسلامی ایران در هیچ عرصه ای دچار بحران نشده است.

عضو جامعه مدرسن حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: فتنه سال 88 ریشه در فتنه‌ای دارد که برخی از اوایل پیروزی انقلاب بدنبال آن بودند و اگر با سران فتنه در آن روزها برخورد می‌شد چه بسا این جریان دیگر شکل نمی گرفت.