به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسن ابوترابی ‌فرد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی امروز شنبه در مراسم یادبود شهید شهریاری در دانشگاه شهید بهشتی گفت: سه‌ شنبه هفته جاری مراسم بزرگداشت شهید شهریاری در خانه ملت برگزار می شود.

وی درباره خصایل شهید دکتر مجید شهریاری استاد دانشکده مهندسی دانشگاه شهید بهشتی گفت: دکتر شهریاری از شخصیت های علمی استثنایی بود که قبل از درخشش دانش و علم، نیروی تعهد و اعتقادش بود که نور می افکند و با وجود همه منزلت علمی‌اش آنچه دانشجویان را دلباخته شهید شهریاری می کرد اخلاق و فضایل انسانی و اصول اعتقادی این شهید بود.