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۱۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۹:۵۱

نایب رئیس مجلس خبر داد:

مراسم بزرگداشت شهید شهریاری در خانه ملت برگزار می‌شود

مراسم بزرگداشت شهید شهریاری در خانه ملت برگزار می‌شود

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از برگزاری مراسم بزرگداشت شهید شهریاری در هفته جاری در خانه ملت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسن ابوترابی ‌فرد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی امروز شنبه در مراسم یادبود شهید شهریاری در دانشگاه شهید بهشتی گفت: سه‌ شنبه هفته جاری مراسم بزرگداشت شهید شهریاری در خانه ملت برگزار می شود.

وی درباره خصایل شهید دکتر مجید شهریاری استاد دانشکده مهندسی دانشگاه شهید بهشتی گفت: دکتر شهریاری از شخصیت های علمی استثنایی بود که قبل از درخشش دانش و علم، نیروی تعهد و اعتقادش بود که نور می افکند و با وجود همه منزلت علمی‌اش آنچه دانشجویان را دلباخته شهید شهریاری می کرد اخلاق و فضایل انسانی و اصول اعتقادی این شهید بود.

کد مطلب 1203921

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