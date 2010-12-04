پنجمین شکست پدیده/ هامبورگ در زمین فرایبورگ باخت

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته پانزدهم مسابقات فوتبال بوندس‌لیگا آلمان عصر امروز شنبه با برگزاری پنج بازی پیگیری شد که طی آن تیم‌های اینتراخت فرانکفورت، هانوفر و فرایبورگ مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و دو دیدار نیز به نتیجه تساوی انجامید.

در حساس‌ترین دیدار امروز تیم فوتبال ماینتس، تیم دوم جدول رده بندی که کارشناسان آن را پدیده فصل جاری فوتبال آلمان می‌دانند در ورزشگاه "کومرز بانک" شهر فرانکفورت به مصاف تیم اینتراخت رفت و در حالیکه برای نزدیک شدن به صدر جدول به پیروزی در این بازی نیاز مبرم داشت با نتیجه 2 بریک شکست خورد.

برای تیم اینتراخت فرانکفورت در این بازی خانگی مارکو روس (34) و تئوفانیس جیکاس (84 - پنالتی) گلزنی کردند و تک گل تیم ماینتس در دقیقه 42 توسط آندری شورل در دقیقه 42 از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید. ماینتس با وجود شکست در این بازی با 30 امتیاز همچنان تیم دوم جدول رده بندی بوندس‌لیگاست.

در روزی که تیم هامبورگ در زمین فرایبورگ با تک گل دقیقه سه پاپیس سیسه تن به شکست داد، جدال تیم‌های وردربرمن و ولفسبورگ در ورزشگاه فولکس واگن به نتیجه تساوی بدون گل به اتمام رسید. این نتیجه در حالی رقم خورد که دو تیم در نیمه دوم هر کدام یک ضربه پنالتی را از دست دادند. ابتدا تورستن فرینگس در دقیقه 74 ضربه پنالتی تیم وردربرمن را از دست داد و سه دقیقه بعد ادین ژکو بهترین فرصت گلزنی برای تیم ولفسبورگ را از روی نقطه پنالتی بی ثمر گذاشت.

- نتایج دیدارهای عصر امروز مسابقات فوتبال بوندس‌لیگا آلمان به شرح زیر است:

* بروسیا مونشن گلادباخ یک - هانوفر 2

* اشتوتگارت یک - هوفنهایم یک

* ولفسبورگ صفر - وردربرمن صفر

* فرایبورگ یک - هامبورگ صفر

* اینتراخت فرانکفورت 2 - ماینتس یک

هفته پانزدهم مسابقات فوتبال بوندس‌لیگا آلمان تا دقایقی دیگر با دیدار تیم‌های شالکه و بایرن مونیخ پیگیری می شود و فردا با برگزاری دو بازی طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:

یکشنبه - 14/9/1389

* بایرلورکوزن - کلن

* نورنبرگ - بروسیا دورتموند

- جدول رده بندی بوندس‌لیگا به شرح زیر است:

1- بروسیا دورتموند 37 امتیاز (یک بازی کمتر)

2- ماینتس 30 امتیاز

3- هانوفر 28 امتیاز

4- بایرلورکوزن 26 امتیاز (یک بازی کمتر)

5- فرایبورگ 24 امتیاز

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16- اشتوتگارت 12 امتیاز - تفاضل گل صفر

17- اف ث کلن 12 امتیاز - تفاضل گل 12- (یک بازی کمتر)

18- بروسیا مونشن گلادباخ 10 امتیاز