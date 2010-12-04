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۱۳ آذر ۱۳۸۹، ۲۰:۴۰

در دیدار همتای یمنی مطرح شد؛

ابراز خرسندی متکی نسبت به عبور یمن از دوره بحرانی درگیری داخلی

ابراز خرسندی متکی نسبت به عبور یمن از دوره بحرانی درگیری داخلی

وزیر خارجه در دیدار همتای یمنی ضمن استقبال از تدابیر‎ ‎هوشمندانه دولت و ملت یمن در عبور از دوره بحرانی و ‏درگیری‌های داخلی ابراز‏‎ ‎امیدواری کرد که در تداوم روند کنونی ظرفیت‌های یمن صرف سازندگی و پیشرفت ‏این کشور‎ ‎شود‎.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و یمن امروز شنبه در حاشیه‎ ‎برگزاری هفتمین نشست گفتگوی ‏امنیتی منامه دیدار و گفتگو کردند‎.

در این دیدار وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و یمن با اشاره به‎ ‎پیشینه تبادل ‏نظرها و گفتگوهای سازنده در گذشته پیرامون روابط دو کشور و مسائل‎ ‎منطقه‌ای بر ضرورت تداوم این ‏گفتگوها تاکید کردند‎.

منوچهر متکی در این ملاقات ضمن استقبال از تدابیر‎ ‎هوشمندانه دولت و ملت یمن در عبور از دوره بحرانی و ‏درگیری‌های داخلی ابراز‏‎ ‎امیدواری کرد که در تداوم روند کنونی ظرفیت‌های یمن صرف سازندگی و پیشرفت ‏این کشور‎ شود.

وزیر امور خارجه یمن نیز ضمن استقبال از نگاه‎ ‎سازنده جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: بازسازی ‏گفتگوهای دو کشور در سطوح مختلف‎ ‎ضمن زدودن هرگونه برداشت‌های نادرست زمینه همکاری‌های ‏متنوع بین دو کشور را تقویت‎ ‎خواهد کرد‎.

در این گفتگو مشکلات مربوط به فعالیت شرکت‌های‎ ‎ایرانی در یمن و بیمارستان تخصصی چشم پزشکی در ‏صنعا مورد گفتگو و پیگیری قرار گرفت‏‎.

کد مطلب 1203925

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