ابراز خرسندی متکی نسبت به عبور یمن از دوره بحرانی درگیری داخلی

به گزارش خبرگزاری مهر، وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و یمن امروز شنبه در حاشیه‎ ‎برگزاری هفتمین نشست گفتگوی ‏امنیتی منامه دیدار و گفتگو کردند‎.

در این دیدار وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و یمن با اشاره به‎ ‎پیشینه تبادل ‏نظرها و گفتگوهای سازنده در گذشته پیرامون روابط دو کشور و مسائل‎ ‎منطقه‌ای بر ضرورت تداوم این ‏گفتگوها تاکید کردند‎.

منوچهر متکی در این ملاقات ضمن استقبال از تدابیر‎ ‎هوشمندانه دولت و ملت یمن در عبور از دوره بحرانی و ‏درگیری‌های داخلی ابراز‏‎ ‎امیدواری کرد که در تداوم روند کنونی ظرفیت‌های یمن صرف سازندگی و پیشرفت ‏این کشور‎ شود.

وزیر امور خارجه یمن نیز ضمن استقبال از نگاه‎ ‎سازنده جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: بازسازی ‏گفتگوهای دو کشور در سطوح مختلف‎ ‎ضمن زدودن هرگونه برداشت‌های نادرست زمینه همکاری‌های ‏متنوع بین دو کشور را تقویت‎ ‎خواهد کرد‎.

در این گفتگو مشکلات مربوط به فعالیت شرکت‌های‎ ‎ایرانی در یمن و بیمارستان تخصصی چشم پزشکی در ‏صنعا مورد گفتگو و پیگیری قرار گرفت‏‎.