ولیعهد بحرین بر حق ایران در برخورداری از انرژی هسته ای تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر ،منوچهر متکی که برای شرکت در هفتمین اجلاس گفتگوی امنیتی منامه در بحرین به سر میبرد عصر امروز شنبه با سلمان بن حمد آل خلیفه ولیعهد بحرین دیدار و گفتگو کرد.
وزیر امور خارجه در این دیدار با اشاره به اجلاس گفتگوی امنیتی منامه ابراز امیدواری کرد: این گفتگوها در جهت منافع و مصالح منطقه و کمک به ثبات، امنیت و رفاه نهادینه شود.
متکی با تاکید بر اینکه همه دلایل و عوامل برای گسترش بیشتر روابط دو کشور وجوددارد، اظهار داشت: از روابط مثبت و جامع تهران - منامه همه منتفع میشوند و از خیال خام فقدان روابط که بدخواهان به دنبال آن هستند، دشمنان بهره میبرند.
وزیر امور خارجه با ابلاغ سلامهای رحیمی معاون اول رئیسجمهور به ولیعهد بحرین، رفت و آمد مقامهای بلندپایه دو کشور را در جهت ارتقاء سطح مناسبات و همکاریهای فیمابین مثبت ارزیابی کرد.
وی با اشاره به اینکه شرایط جدید در جهان در حال شکلگیری است، اظهار داشت: کسانی که به ناحق و نادرست به نام جامعه بینالمللی سخن میگویند به ناچار از پذیرش نقش تمامی کشورها در مدیریت جهانی و همبستگی کشورهای منطقه از جمله درچارچوب اعلام مواضع منطقه و به حق در سازمان کنفرانس اسلامی و عدم تعهد شرایط را برای همکاری بیشتر کشورها فراهم میآورد.
ولیعهد بحرین نیز ضمن تقدیم سلامهای گرم خود به دکتراحمدینژاد و رحیمی معاون وی سفر متکی به بحرین را تاثیرگذار خواند و تصریح کرد: روابط ایران و بحرین حتما به نفع دو کشور و منطقه است.
وی تصریح کرد: ایران و بحرین دو کشور همسایه و نزدیک به منطقه هستند و این روابط لازم است در بهترین شکل خود باشد چرا که به نفع ملتهای منطقه بوده و میتواند تعاون، همکاری و توسعه منطقه را در پی داشته باشد.
ولیعهد بحرین با اشاره به مواضع محکم و متین جمهوری اسلامی به دیرینگی، تاریخ، میراث ارزشمند و قوی نیروی انسانی قابل توجه را از ویژگیهای اصلی جمهوری اسلامی ایران برشمرد و افزود: هیچ کس نمیتواند اعتماد، همکاری و همبستگی در منطقه را انکار کند.
وی مبادلات در چارچوب تمدنها، علمی و همکاری اقتصادی را در گسترش مناسبات فیمابین توصیف کرد و گفت: در روابط با جمهوری اسلامی به دنبال خیر و حسن همجواری هستند.
ولیعهد بحرین در خاتمه تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران از این حق مشروع برخوردار است که از انرژی هستهای صلح آمیز بهرهمند شود.
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