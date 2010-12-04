ولیعهد بحرین بر حق ایران در برخورداری از انرژی هسته ای تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر‎ ،‎منوچهر متکی که برای شرکت در هفتمین اجلاس‎ ‎گفتگوی امنیتی منامه در بحرین به سر ‏می‌برد عصر امروز شنبه با سلمان بن حمد آل‎ ‎خلیفه ولیعهد بحرین دیدار و گفتگو کرد‎.

‎وزیر امور خارجه در این دیدار با اشاره به اجلاس‎ ‎گفتگوی امنیتی ‏منامه ابراز امیدواری کرد: این گفتگوها در جهت منافع و مصالح‎ ‎منطقه و کمک به ثبات، امنیت و رفاه ‏نهادینه شود‎.

متکی با تاکید بر این‌که همه دلایل و عوامل برای‎ ‎گسترش بیشتر روابط دو کشور وجوددارد، اظهار داشت: از ‏روابط مثبت و جامع تهران‎ - ‎منامه همه منتفع می‌شوند و از خیال خام فقدان روابط که بدخواهان به دنبال آن ‏هستند،‎ ‎دشمنان بهره می‌برند‎.

وزیر امور خارجه با ابلاغ سلام‌های رحیمی معاون‏‎ ‎اول رئیس‌جمهور به ولیعهد بحرین، رفت و آمد مقام‌های ‏بلندپایه دو کشور را در جهت‏‎ ‎ارتقاء سطح مناسبات و همکاری‌های فیمابین مثبت ارزیابی کرد‏‎.

وی با اشاره به اینکه شرایط جدید در جهان در حال‎ ‎شکل‌گیری است، اظهار داشت: کسانی که به ناحق و ‏نادرست به نام جامعه بین‌المللی سخن‏‎ ‎می‌گویند به ناچار از پذیرش نقش تمامی کشورها در مدیریت ‏جهانی و همبستگی کشورهای‎ ‎منطقه از جمله درچارچوب اعلام مواضع منطقه و به حق در سازمان ‏کنفرانس اسلامی و عدم‏‎ ‎تعهد شرایط را برای همکاری بیشتر کشورها فراهم می‌آورد‎.

ولیعهد بحرین نیز ضمن تقدیم سلام‌های گرم خود به‏‎ ‎دکتراحمدی‌نژاد و رحیمی معاون وی سفر متکی به ‏بحرین را تاثیرگذار خواند و تصریح‎ ‎کرد: روابط ایران و بحرین حتما به نفع دو کشور و منطقه است‎.

وی تصریح کرد: ایران و بحرین دو کشور همسایه و‎ ‎نزدیک به منطقه هستند و این روابط لازم است در بهترین ‏شکل خود باشد چرا که به نفع‎ ‎ملت‌های منطقه بوده و می‌تواند تعاون، ‌همکاری و توسعه منطقه را در پی ‏داشته باشد‎.

ولیعهد بحرین با اشاره به مواضع محکم و متین‎ ‎جمهوری اسلامی به دیرینگی، تاریخ، میراث ارزشمند و قوی ‏نیروی انسانی قابل توجه را‏‎ ‎از ویژگی‌های اصلی جمهوری اسلامی ایران برشمرد و افزود: هیچ کس ‏نمی‌تواند‎ ‎اعتماد، ‌همکاری و همبستگی در منطقه را انکار کند.

وی مبادلات در چارچوب تمدن‌ها، علمی و همکاری‎ ‎اقتصادی را در گسترش مناسبات فیمابین توصیف کرد و ‏گفت: در روابط با جمهوری اسلامی‎ ‎به دنبال خیر و حسن همجواری هستند‏‎.

ولیعهد بحرین در خاتمه تصریح کرد: جمهوری اسلامی‎ ‎ایران از این حق مشروع برخوردار است که از انرژی ‏هسته‌ای صلح‌ آمیز بهره‌مند شود.