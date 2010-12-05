هیئت تجاری افغانستان امروز وارد استان قزوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین حسن جمشیدیها شنبه شب در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان قزوین گفت: یک هیئت بزرگ تجاری و اقتصادی متشکل از 30 نفر از بازرگانان، تولیدکنندگان و تجار کشور افغانستان به منظور آشنایی با توانمندیهای اقتصادی استان عصر یکشنبه به قزوین سفر می کنند.

وی افزود: این هیئت در مدت چهار روز اقامت در قزوین ضمن شرکت در جلسات تخصصی با تجار استان از چند واحد بزرگ صنعتی در مناطق مختلف از جمله شهر صنعتی البرز دیدن می کند.

رئیس سازمان بازرگانی استان قزوین تصریح کرد: این گروه شامل تجار و تولیدکنندگان مصالح ساختمانی، مواد غذایی، ماشین آلات مواد معدنی، پلاستیک، دارو و برخی کالاهای دیگر است که برای توسعه مناسبات و عقد تفاهم نامه به کشورمان سفر می کند.

جمشیدی ها یادآور شد: بعد از عراق، کشور افغانستان دومین مرکز صادرات کشورمان محسوب می شود که در سال قبل تنها از استان قزوین که سهم 9.2 درصدی صادرات به این کشور را برعهده دارد بیش از 26 میلیون دلار کالا به افغانستان صادر شد.

وی خاطرنشان کرد: بیشترین کالاهای صادراتی به افغانستان در نیمه اول امسال شامل: کف پوشغیر مخملی، روغن سبک، فرآورده های نفتی، قیر، پودر شوینده، مایع لباسشویی، شیرینی و شکلات است و از افغانستان هم تخم کنجد، دانه های میوه ای، ارزن و سنگ ریزه کار نشده وارد کشور شده است.

جمشیدی ها اظهار داشت: عمده کالاهای صادراتی از استان قزوین به این کشور ورق گالوانیزه، موتورسیکلت، کاشی و سرامیک، لوازم بهداشتی و آرایشی، کابل جوشکاری، شیشه، موکت، سی دی خام و کابل متوسط است.

این مسئول، بازار افغانستان را برای ورود کالاهای ایرانی بسیار مناسب دانست و گفت: تجار افغانستان برای توسعه مناسبات با تجار و بازرگانان ایرانی راغب هستند و امیدواریم با افزایش سفر هیئتهای اقتصادی دو کشوربه روند مناسبات توسعه بخشیم.

وی تصریح کرد: در سال گذشته یک میلیاردلار کالا از ایران به افغانستان صادر شد که در نیمه اول امسال این میزان به 660 میلیون دلار رسیده است.

جمشیدی ها شرکت در جلسه کارگروه صادرات با حضور استاندار قزوین، نشست با اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن قزوین، بازدید از مناطق گردشگری و تاریخی استان و امضای تفاهم نامه توسعه مناسبات را از برنامه های سفر هیئت تجاری افغانستان به استان قزوین دانست.