۱۴ آذر ۱۳۸۹، ۹:۳۹

یک نماینده پارلمان لبنان:

جاسوسی اسرائیل از بخش ارتباطات لبنان یک واقعیت است

یکی از اعضای فراکسیون مقاومت لبنان با اشاره به جاسوسی های رژیم صهیونیستی علیه بخشهای ارتباطی این کشور آن را یک واقعیت مهم دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الانتقاد، "نوارالساحلی" تاکید کرد: مردم لبنان حق دارند که از موضوع شاهدان دروغین که کشور را به سوی فتنه کشانده مطلع شوند و تنها راه محاکمه شاهدان طرح موضوع در کابینه است و هرکس مانع برگزاری جلسه کابینه است خواهان محاکمه آنها نیست.

وی افزود: جاسوسی اسرائیل از بخش ارتباطات لبنان هیچگاه سخنی سیاسی یا جنجالی رسانه ای نبوده است، بلکه واقعیتی مهم و نشانه تجاوز اسرائیل به بخش مهم زندگی لبنانی هاست.

الساحلی با اشاره به جاسوسی اسرائیل، درباره واکنش گروه چهارده مارس گفت: درکمال تعجب هیچ واکنشی از سوی این گروه اعم از عکس العمل یا تحرک رسمی با وجود محکومیتهای بین المللی شاهد نبوده ایم.

نمایند پارلمان لبنان ادامه داد: چرا هنگامی که اقدامات نقض کننده اسرائیل علیه بخش ارتباطات مشخص شد و آخرین آن درجنوب رخ داد کسی تحرکی صورت نداد؟ چرا جامعه جهانی سیاست نیرنگ و دوگانه ای درباره دلایل، قرائن و شواهد اتخاذ کرده است؟

الساحلی افزود: سه ماه است که "سید حسن نصرالله" دبیرکل حزب الله ادله و شواهدی را علیه اسرائیل و دخالت آن در ماجرای ترور "رفیق حریری" ارائه کرده، اما تحقیق جدی درباره وقایع 14 مارس 2005 صورت نگرفته است.

