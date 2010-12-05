جاسوسی اسرائیل از بخش ارتباطات لبنان یک واقعیت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الانتقاد، "نوارالساحلی" تاکید کرد: مردم لبنان حق دارند که از موضوع شاهدان دروغین که کشور را به سوی فتنه کشانده مطلع شوند و تنها راه محاکمه شاهدان طرح موضوع در کابینه است و هرکس مانع برگزاری جلسه کابینه است خواهان محاکمه آنها نیست.

وی افزود: جاسوسی اسرائیل از بخش ارتباطات لبنان هیچگاه سخنی سیاسی یا جنجالی رسانه ای نبوده است، بلکه واقعیتی مهم و نشانه تجاوز اسرائیل به بخش مهم زندگی لبنانی هاست.

الساحلی با اشاره به جاسوسی اسرائیل، درباره واکنش گروه چهارده مارس گفت: درکمال تعجب هیچ واکنشی از سوی این گروه اعم از عکس العمل یا تحرک رسمی با وجود محکومیتهای بین المللی شاهد نبوده ایم.

نمایند پارلمان لبنان ادامه داد: چرا هنگامی که اقدامات نقض کننده اسرائیل علیه بخش ارتباطات مشخص شد و آخرین آن درجنوب رخ داد کسی تحرکی صورت نداد؟ چرا جامعه جهانی سیاست نیرنگ و دوگانه ای درباره دلایل، قرائن و شواهد اتخاذ کرده است؟

الساحلی افزود: سه ماه است که "سید حسن نصرالله" دبیرکل حزب الله ادله و شواهدی را علیه اسرائیل و دخالت آن در ماجرای ترور "رفیق حریری" ارائه کرده، اما تحقیق جدی درباره وقایع 14 مارس 2005 صورت نگرفته است.