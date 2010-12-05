جزئیات دیدار با طالبانی / موافقت عراق با آزادی 110 ایرانی زندانی

حسن دانایی فر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدارش با رئیس جمهور عراق تصریح کرد: دیدار با مقامات همواره در دستور کار سفرا قرار دارد و بنده نیز طبق روال با جلال طالبانی رئیس جمهور عراق دیداری انجام دادم که تفاوت این دیدار در این بود بنده برای عرض تبریک ریاست جمهوری طالبانی و انتخاب مجدد وی به عنوان رئیس جمهور این دیدار را داشتم.

وی خاطرنشان کرد: در این دیدار همکاری های مشترک در زمینه های سیاسی، اقتصادی و تجاری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و همچنین موضوع آزادی زندانیان ایرانی مطرح شد که رئیس جمهور عراق قول داد در این زمینه کمک کند.

سفیر ایران ابراز امیدواری کرد که با دستور رئیس جمهور عراق تعداد قابل توجهی از ایرانیانی که در عراق به دلیل ورود غیر قانونی به این کشور زندانی شده اند آزاد شوند و گفت: در حال پیگیری هستیم تا هر چه زودتر شاهد این اتفاق باشیم.

دانایی فر از تهیه لیستی از ایرانیان زندانی در عراق خبر داد و گفت: ما برای همه ایرانیان زندانی در عراق درخواست عفو کرده ایم و امیدواریم همه آنان آزاد شوند.

وی یادآور شد: ایرانیان زندانی در عراق دو دسته هستند، یک دسته به دلیل ورود غیر مجاز زندانی شده اند و دسته دیگر زندانیان مواد مخدر هستند که این افراد نیز دو دسته هستند برخی برای مصرف شخصی در قالب زوار وارد عراق شده اند و عده ای نیزبه دلیل قاچاق مواد مخدر زندانی شده اند که در مورد افرادی که به جرم قاچاق زندانی هستند از طرف عراق قولی داده نشده است ولی در خصوص بقیه افراد در حال چانه زنی هستیم تا مساعدت صورت بگیرد.

سفیر ایران در بغداد اعلام کرد: از میان ایرانیان زندانی در عراق با آزادی 110 نفر از آنان موافقت شده که این موضوع در مرحله اجرایی قرار دارد.

وی همچنین از تبادل نظر با طالبانی در خصوص سفرهای مسئولین عالیرتبه دو کشور خبر داد.

دانایی فر در خصوص دیدار خود با صالح المطلک از چهره های گروه العراقیه نیز گفت: ما روابطمان با گروههای سیاسی عراق فراگیر است و با همه جریانات اعم از شیعه، سنی و کرد ارتباط و رفت و آمد داریم و این نوع ارتباطات طبیعی است.

وی در رابطه با تحولات عراق نیز اظهار داشت: رهبران عراق در آن شب تاریخی که پارلمان تشکیل شد ، تصمیم بزرگی گرفتند و مرحله سختی را پشت سر گذاشتند بر همین اساس حرکات بعدی آنان آسان شده است و الان برای انتخاب وزیران در سراشیبی حل مشکلات قرار دارند و با مشکلات کمتری مواجه اند و این موضوعات به راحتی در حال تفاهم است.

دانایی فر در پایان گفت البته در همین ایام انتظار اقدامات خرابکارانه از سوی کسانی که با روند تشکیل دولت عراق موافق نیستند می رود که در این باره باید به اقدامات تروریستی چند روز گذشته در عراق اشاره کرد.