دانشگاه علم و صنعت واحد نور دانشجو می پذیرد

احمد ناطق ‌نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در نور اظهار داشت: در جلسه هیئت دولت در ساری برای توسعه دانشگاه علم و صنعت واحد نور، یک میلیارد بودجه به این واحد دانشگاهی به تصویب رسید که با تخصیص این مقدار بودجه، واحد نور بهمن امسال دانشجو می پذیرد.

دبیر مجمع نمایندگان مازندران به دانشگاه شمال کشور اشاره کرد و افزود: در محور نور محمودآباد زمینی به مساحت 700 هکتار موضوع دانشگاه شمال و مرکز فن‌آوری و تحقیقات و پژوهش مطرح بود که خوشبختانه در سفر دولت راه اندازی شعبه دانشگاه امیرکبیر در این مکان به تصویب رسید.

ناطق نوری ادامه داد: راه اندازی جاده سراسری دو طبقه از گلوگاه تا رامسر در مازندران به تصویب رسید و قرار شد تا یک ماه آینده کار مطالعاتی آن انجام شود و انتقال ریل برقی از تهران به مازندران از دیگر مصوبات جلسه هیئت دولت در ساری بوده است.

وی همچنین از ارتقاء درمانگاه چمستان و تبدیل وضعیت درمانگاه بلده به بیمارستان 10 تختخوابی خبرداد و افزود: یک دستگاه آمبولانس به درمانگاه بلده، یک دستگاه آمبولانس برای محور نور چمستان، یک میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل درمانگاه ایزدشهر و یک میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل بخش سی‌تی‌اسکن بیمارستان نور اختصاص یافت.

ناطق‌نوری افزود: در بخش عمرانی از جمله راه، برق و گاز تصمیم گیری شد تا با برنامه‌ریزی مناسب برای مناطق بلده و لاویج گاز به‌ صورت سی‌ان‌جی انتقال پیدا کند تا مردم این مناطق از این نعمت برخوردار شوند.

نماینده مردم نور و محمود آباد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اجرای طرح هدفمندکردن یارانه به عنوان یک جراحی بزرگ اقتصادی، افزود: تنها با 30 درصد صرفه‌جویی در بخش انرژی می توان بدون هیچ گونه مشکلی به اجرای این طرح پرداخت.

وی گفت: جراحی اقتصادی برای کشور یک ضرورت است و مردم نیز با صرفه‌جویی از خیر و برکت این طرح بهره خواهند برد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به روز مجلس، مدرس را الگوی تمام نمای نمایندگان مجلس شورای اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: نمایندگان باید صراحت، شجاعت و تصمیمات درست را از مرحوم مدرس به ارث ببرند و در قانونگذاری رعایت کنند.