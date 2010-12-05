خانه های روستایی مازندران نیاز به نوسازی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی در جلسه شورای مسکن مازندران در استانداری افزود: متقاضی برای ساخت و ساز مسکن روستایی در استان کند شده و باید اقدامی صورت داد تا خانه های روستایی بهسازی و نوسازی شوند.

وی افزود:‌ پیش نویسی برای ابلاغ به دهیاران روستاها تهیه شود تا کسانی که تسهیلات دریافت کرده اند نسبت به ساخت مسکن در روستا اقدام کنند.

طاهایی با بیان اینکه دولت تسهیلات بهسازی مسکن روستایی با کارمزد چهار درصد پرداخت می کند افزود: دریافت کنندگان تسهیلات باید دیون خود را پرداخت کنند.

استاندار مازندران یادآور شد: ‌تا زمانی که متقاضی معلول داریم، این گروه باید بر سایر اقشار ارجح باشند.

وی با اشاره به روز جهانی معلولان گفت:‌ دستگاه ها نسبت به بناهایی که احداث می کنند دقت لازم را داشته باشند تا نیازمندی های این گروه از جامعه تا حدودی برآورده شود.

طاهایی با بیان اینکه نظام مهندسی استان به اجرای مناسب سازی در ایجاد ساختمان تاکید کند خاطرنشان کرد: در طرح های هادی روستا ها، بافت های تردد برای معلولان مناسب سازی شود.

وی با اشاره به اینکه درکشورهای پیشرفته تدابیر ویژه ای برای معلولان از جهت مناسب سازی بافت شهری انجام شده یادآور شد: متاسفانه در معماری شهری و روستایی و ساخت و ساز برای معلولان دچار غفلت هستیم.

وی افزود: جمعیتی که در مازندران تردد می کند شاید در 100 کشور دنیا رفت و آمد دارد و با آمدن به مازندران و دیدن بافت شهری و عدم مناسب سازی برای تردد معلولان، مدیریت را زیر سوال می برند.

طاهایی گفت:‌ هنوز اتوبوسرانی ما وسیله نقله مناسب برای رفت و آمد معلولان در نظر نگرفته است.

وی با اشاره به معلولانی که دارای زخم بستر هستند تصریح کرد: این افراد نمی توانند دو ساعت در صف دریافت گاز منتظر بمانند که باید در این زمینه تدبیر اندیشیده شود.

طاهایی با بیان اینکه برای بهبود آب شرب بابلسر باید اهتمام شود اظهار داشت: بابلسر در این زمینه مشکل دارد.

وی همچنین از قرار گرفتن مازندران در منطقه چهار گرم سیری خبر داد و افزود:‌ این مسئله هزینه برق تابستان جاری را شامل می شود.