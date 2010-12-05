  1. استانها
  2. خوزستان
۱۴ آذر ۱۳۸۹، ۹:۵۵

فدعمی:

حفظ کاربری زمینهای کشاورزی اهواز ضروری است

اهواز - خبرگزاری مهر: فرماندار اهواز گفت: باید با نظارت دقیق، از تغییر کاربری اراضی کشاورزی جلوگیری شود و در این زمینه سازمان جهادکشاورزی باید نظارتهای خود را به صورت جدی ادامه دهد.

عبدالعزیز فدعمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با بیان اینکه تغییر کاربری اراضی کشاورزی ممنوع است و با متخلفان به شدت برخورد می‌ شود، اظهارداشت: به همین منظور لازم است شهرداریها و دهداریها بر روند ساخت و ساز‌ها نظارت کنند.

وی ادامه داد: ترویج استفاده بهینه از منابع توسط دستگاه‌ های دولتی ضروری است و مهمترین هدف قانون هدفمندسازی یارانه ‌ها، استفاده بهینه از منابع است و به طور حتم هر دستگاهی که استفاده بهینه نداشته باشد، در سالهای آینده متضرر خواهد شد.

رئیس شورای برنامه ریزی شهرستان اهواز گفت: همچنین جهادکشاورزی موظف است برنامه ترویج خود را در زمینه نحوه آبیاری مزارع به روش آبیاری قطره‌ای قرار دهد.

وی تصریح کرد: سال گذشته به لحاظ عوامل مختلف جوی، کاهش بارندگی و خشکسالی، 65 درصد انتظار خرید گندم در اهواز انجام‌ و بخشی از گندم تولیدی اهواز به شهرستانهای دیگر استان فرستاده شد.

فدعمی همچنین خاطرنشان کرد: ضروری است که بانک کشاورزی در ارائه تسهیلات به متقاضیان بخش خصوصی سیلو اقدام کند تا سیلوهای مورد نیاز در اهواز احداث شود.

فرماندار اهواز تاکید کرد: هرچند اهواز شهری صنعتی به حساب می ‌آید اما کشاورزی در اشتغال آن نقش ویژه ‌ای دارد و جمعیت زیادی در این بخش فعال هستند.
کد مطلب 1203957

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها