حفظ کاربری زمینهای کشاورزی اهواز ضروری است

عبدالعزیز فدعمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با بیان اینکه تغییر کاربری اراضی کشاورزی ممنوع است و با متخلفان به شدت برخورد می‌ شود، اظهارداشت: به همین منظور لازم است شهرداریها و دهداریها بر روند ساخت و ساز‌ها نظارت کنند.

وی ادامه داد: ترویج استفاده بهینه از منابع توسط دستگاه‌ های دولتی ضروری است و مهمترین هدف قانون هدفمندسازی یارانه ‌ها، استفاده بهینه از منابع است و به طور حتم هر دستگاهی که استفاده بهینه نداشته باشد، در سالهای آینده متضرر خواهد شد.

رئیس شورای برنامه ریزی شهرستان اهواز گفت: همچنین جهادکشاورزی موظف است برنامه ترویج خود را در زمینه نحوه آبیاری مزارع به روش آبیاری قطره‌ای قرار دهد.



وی تصریح کرد: سال گذشته به لحاظ عوامل مختلف جوی، کاهش بارندگی و خشکسالی، 65 درصد انتظار خرید گندم در اهواز انجام‌ و بخشی از گندم تولیدی اهواز به شهرستانهای دیگر استان فرستاده شد.



فدعمی همچنین خاطرنشان کرد: ضروری است که بانک کشاورزی در ارائه تسهیلات به متقاضیان بخش خصوصی سیلو اقدام کند تا سیلوهای مورد نیاز در اهواز احداث شود.



فرماندار اهواز تاکید کرد: هرچند اهواز شهری صنعتی به حساب می ‌آید اما کشاورزی در اشتغال آن نقش ویژه ‌ای دارد و جمعیت زیادی در این بخش فعال هستند.