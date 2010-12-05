850 پروژه عمرانی در شهرستان اهواز در حال اجراست

به گزارش خبرگزاری مهر در اهواز، عبدالعزیز فدعمی شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: از ابتدای سال‌ جاری تاکنون 207 میلیارد تومان اعتبار به شهرستان اهواز اختصاص یافته که با احتساب سهم اهواز از اعتبارات ملی استانی شده، این رقم به 240 میلیارد تومان می‌ رسد.

وی با بیان اینکه این میزان اعتبار تا پایان سال‌ جاری از مرز 400 میلیارد تومان نیز فراتر رود، افزود: اعتبارات سال‌ جاری اهواز نسبت به سالهای گذشته رشد داشته و بیش از 30 میلیارد تومان آن نصیب بخش عمران شهری شهرداری شده است.



فرماندار اهواز ادامه داد: دولت نگاه ویژه ای در توزیع اعتبارات استان دارد تا جایی که درسال ‌جاری 14.5 میلیارد تومان به بخش باوی اختصاص داده شد که امیدواریم با تخصیص اعتبارات بیشتر در ادامه سال شاهد عمران و سودآوری در این شهرستان تازه تاسیس و سایر بخشها باشیم.



فدعمی خاطرنشان کرد: همچنین تاکنون 16 میلیارد تومان اعتبار برای نقاط حاشیه‌ ای شهرستان اهواز در نظر گرفته شد و البته این میزان اعتبار بدون در نظر گرفتن اعتباراتی است که شهرداری در این مناطق هزینه می ‌کند.



وی به ضروری بودن قانون هدفمند کردن یارانه ‌ها اشاره کرد و گفت: افت انرژی در شبکه ‌های انتقال، پایین بودن استاندارد در نیروگاه‌ ها و پالایشگاه‌ ها، مستهلک بودن شبکه حمل و نقل و برخی مشکلات موجود دیگر، نیاز به اجرای این قانون را روز به روز بیشتر می ‌کند.



فدعمی نقش مدیران را در اجرای هرچه بهتر قانون هدفمند کردن یارانه ‌ها انکارنشدنی دانست و گفت: این طرح مربوط به سال‌ جاری، سال آینده و یا دولت خاصی نیست بلکه قانونی است که از سال 68 مطرح شده و بدون شک به توسعه کشور کمک خواهد کرد.



وی همچنین با اشاره به شهرستان شدن بخش باوی نیز گفت: شهرستان باوی توانمندیها و استعدادهای زیادی دارد و استحقاق شهرستان شدن از سالهای پیش را داشت.