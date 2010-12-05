به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، فیوضی فرماندار جدید شادگان با 20 سال سابقه مسئولیت اداری دارای مدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی بوده در رده های مختلف وزارت کشور فعالیت کرده است.

وی سوابقی چون کارشناس انتظامی و سیاسی استانداری، رئیس گروه سیاسی، معاون سیاسی فرمانداری آبادان به مدت پنج سال را در کارنامه کاری خود دارد.



منوچهر حیاتی فرماندار پیشین شادگان به مدت دو سال این مسئولیت را برعهده داشت.



این در حالی است که سید خلف موسوی فرماندار فعلی شهرستان آبادان با حکم وزیر صنایع و معاون به زودی قرار است سکاندار هدایت سازمان صنایع و معاون خوزستان شود.

در عین حال گفت می شود علت بلاتکلیفی یک ماه اخیر در سازمان صنایع استان مخالفت استاندار با ریاست سید خلف موسوی است و این موضوع باعث شده این سازمان در بلاتکلیفی بی سابقه ای وارد شود.



شهرستان شادگان با سه هزار و 197 کیلومتر مربع مساحت در جنوب استان خوزستان واقع شده و مرکز آن شهر شادگان است. این شهرستان از اطراف به شهرهای اهواز، بندر ماهشهر، خرمشهر و آبادان محدود می‌شود.



یکی از معروف ترین مناطق این شهر تالاب بین المللی شادگان یکی از تالابهای بزرگ ایران است.