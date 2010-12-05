اوراق تسهیلات مسکن خوستان در فرا بورس عرضه می شود

فرید جلالی عزیز پور در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: چند سالی است که برگه هایی تحت عنوان "اوراق حق تقدم" استفاده از تسهیلات مسکن با ویژگیهای منحصر به فرد، مورد استقبال مشتریان بانک مسکن به ویژه متقاضیان استفاده از تسهیلات مسکن قرار گرفته، اوراقی که تا پیش از این شاهد معامله و خرید و فروش آن در بازار آزاد بوده‌ایم اما هم اکنون با پذیرش در فرابورس شاهد تغییراتی در روند خرید و فروش آن خواهیم بود.



وی افزود: عدم شفافیت اطلاعاتی باعث می شد افرادی که با این اطلاعات سر و کار داشتند از این عدم شفافیت استفاده کرده و از آن بهره برداری کنند.

جلالی تصریح کرد: از جمله مزایای استفاده از حساب سپرده ممتاز و اوراق تسهیلات بانک مسکن می‌ توان به بهره مندی از نرخ سود سرمایه گذاری کوتاه مدت، استفاده از اوراق تسهیلات مسکن برای خرید، ساخت یا تکمیل واحد مسکونی تا سقف 200 میلیون ریال، استفاده از اوراق تسهیلات به منظور احداث مجتمعهای مسکونی تا سقف 200 میلیون ریال به ازای هر واحد، قابلیت نقل و انتقال اوراق مذکور به تمام شهرستانهای کشور برای استفاده از تسهیلات مسکن و فروش اوراق تسهیلات مسکن به غیر به صورت مجاز اشاره کرد.



مدیر شعب بانک مسکن در استان خوزستان تصریح کرد: عدم نیاز به رعایت قاعده محدودیت پنج ساله دریافت تسهیلات مسکن، افتتاح حساب توسط افراد خیر و اهدای اوراق تسهیلات متعلقه به افراد نیازمند، افتتاح حساب توسط ادارات، سازمانها، نهادها، شرکتها و موسسات دولتی، خصوصی، تعاونی و اهدای اوراق حق تقدم به کارکنان خود برای استفاده از تسهیلات مسکن، استفاده از حداکثر مدت بازپرداخت اقساط 20 ساله به نسبت میزان تسهیلات دریافتی به صورت پلکانی یا ساده، استفاده مکرر از تسهیلات خرید یا احداث یا تکمیل واحد مسکونی توسط دارندگان اوراق مذکور و استفاده از این حساب برای توثیق انواع تسهیلات، صدور چکهای بانکی المثنی و صدور ضمانت‌ نامه‌های بانکی از دیگر مزایای استفاده از حساب سپرده ممتاز و اوراق تسهیلات بانک مسکن است.



جلالی یادآور شد: با استفاده از این حساب سپرده قدرت خرید دارندگان حساب صندوق پس انداز مسکن با استفاده توام از اوراق تسهیلات تا سقف 200 میلیون ریال افزایش می یابد و امکان دسترسی سریع و آسان به تسهیلات خرید یا ساخت مسکن توسط متقاضیان فاقد حساب صندوق پس انداز مسکن ایجاد می‌شود، همچنین تخصیص اوراق تسهیلات مسکن به دفعات به یک حساب در صورتیکه این حساب نسبت به حفظ حداقل موجودی خود و عدم فسخ آن پایدار باشد، وجود دارد.



وی با اشاره به اینکه اوراقی که پیش از پانزدهم مهرماه صادر شده‌اند همچنان در بازار غیر رسمی در حال معامله هستند، فهرست شرکتهای کارگزاری عضو فرابورس ایران در خوزستان که اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در آنها خرید و فروش می‌شود را به شرح زیر اعلام کرد:

کارگزاری بانک توسعه صادرات واقع در اهواز - میدان شهدا - ساختمان بانک توسعه صادرات

کارگزاری بانک صنعت و معدن واقع در اهواز - میدان شهدا - ساختمان بورس منطقه خوزستان

کارگزاری بانک کشاورزی واقع در اهواز - خیابان 24 متری - روبروی جایگاه پمپ بنزین

شرکت امین سهم واقع در اهواز - خیابان 24 متری -روبروی سینما ساحل- ساختمان شهریار