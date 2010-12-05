24 مورد اعلام جرم علیه سازندگان مصالح در خوزستان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، کارشناسان این اداره کل در بازرسیهای انجام شده از واحدهای تولید کننده، اقدام به نمونه برداری کرده و نمونه های خود را در آزمایشگاه های اداره کل مورد آزمون قرار داده اند.

با توجه به اینکه تعدادی از این تولیدات مغایر با استاندارد ملی مربوطه تشخیص داده شد تذکرات لازم برای اصلاح و استاندارد سازی محصول به تولید کنندگان مذکور داده شد.



با توجه به اینکه برخی از تولید کنندگان بدون توجه به هشدارهای اداره کل استاندارد همچنان به تولید غیر مجاز خود ادامه داده و اقدامی در جهت استاندارد سازی محصول خود نکرده اند این اداره کل اقدام به معرفی این تولیدکنندگان به مرجع قضایی برای پیگیری تخلفات صورت گرفته کرده است.



در همین راستا در سال جاری 24 مورد اعلام جرم بر علیه واحدهای تولید کننده مصالح ساختمانی غیر استاندارد در استان خوزستان صورت گرفته شد.



همچنین در آبان ماه سال جاری 13 محموله کالای غیراستاندارد و نامرغوب در مبادی ورودی و بنادر استان خوزستان شناسایی و از ورود آنها به کشور جلوگیری به عمل آمد.



این اقلام شامل لوازم برقی خانگی، قطعات خودرو، ابزار آلات، شیرآلات، اسباب بازی بوده اند.



میزان کالاهای مرجوعی هفت هزار و 249 کارتن و ارزش آنها بیش از 1.5 میلیارد ریال بوده است.