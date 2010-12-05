سواحل رودخانه های خوزستان ساماندهی می شود

مسعود غیاثی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: ساماندهی 55 کیلومتر از رودخانه های استان خوزستان شامل کارون، دز و اعلا با اعتباری بالغ بر 302 میلیارد ریال در حال انجام است.

غیاثی افزود: این رودخانه ها با هدف کنترل فرسایش ساحل و تثبیت بستر، افزایش آبگذری رودخانه، کنترل سیلاب، حفاظت از تاسیسات تامین آب و زیباسازی سواحل ساماندهی می شوند.



وی ادامه داد: ساماندهی شش بازه از رودخانه های مذکور به طول 41 کیلومتر به طور 100 درصد پایان یافته است.



مدیر امور مهندسی رودخانه و سواحل سازمان آب و برق خوزستان اظهار داشت: این بازه ها در رودخانه کارون شامل بازه مجاور "چاههای فلمن"، "عرب اسد"، "شیبان" و محدوده شهری اهواز حد فاصل پل پنجم تا پارک شقایق و در رودخانه دز شامل بازه های "زاویه ها" و "آلبوحمدان" و در رودخانه اعلا بازه "میداوود" است.



غیاثی همچنین از آبگیری و بهره برداری بزرگترین کانال سیلاب بر کارون در جنوب اهواز در صورت رفع معارضان آن در سال جاری خبر داد و افزود: احداث این کانال که هم اکنون 96 درصد پیشرفت فیزیکی دارد به عنوان یکی از فیوزهایی عبور سیلاب رودخانه کارون قادر خواهد بود دبی 900 مترمکعب از سیلاب رودخانه را به تالاب شادگان منتقل کند.



سازمان آب و برق خوزستان با در اختیار داشتن دو دستگاه لایروب کاترساکشن مجهز و پیشرفته در شهرهای اهواز و خرمشهر و در قالب طرحهای امانی و پیمانی تاکنون به میزان چهار میلیون و 610 هزار مترمکعب حدود 20 کیلومتر از رودخانه کارون را رسوب برداری کرده است.