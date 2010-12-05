سیستان و بلوچستان می تواند نقش مهمی در تولید بذر داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، نیکبخت عصر شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: با وجود اینکه سالانه 150میلیون دلار ارز از کشور برای واردات بذر خارج می شود، سیستان و بلوچستان می تواند با برنامه ریزی بهتر در تولید انواع بذر و نهال خود را در کشور بیشتر مطرح کند.

وی گفت: آموزش کشاورزان به ویژه در سیستان و بلوچستان برای اصلاح الگوی کشت و بهره وری بیشتر، بیش از پیش ضروری است.

نیکبخت بیان داشت: سیستان و بلوچستان با 18 میلیون و 700 هزار هکتار اراضی زیر کشت و تنوع آب و هوایی، استعداد بالایی برای تولید انواع محصولات زراعی و باغی دارد.

وی گفت: متوسط بارندگی سالیانه در سیستان و بلوچستان 100 میلیمتر است که با تلاش کشاورزان و حمایت مسئولان و تنوع اقلیمی، این استان را پیشرو در بخش کشاورزی قرار داده است.

در این مراسم با قرائت حکم وزیر جهاد کشاورزی، محمد کیخا به عنوان رئیس جدید جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان معرفی و از زحمات عباسعلی دهباشی سرپرست قبلی تقدیر و تشکر شد و محمد علی نیکبخت رئیس قبلی این سازمان نیز به سمت معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی منصوب شد.