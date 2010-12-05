کلنگ احداث راه آهن چابهار - مشهد به زمین زده می شود

داودی در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان اظهار داشت: طول محور ریلی چابهار - زاهدان - مشهد، هزار و 300 کیلومتر است و برای سال جاری 800 میلیارد تومان اعتبار دارد و صبح دوشنبه با حضور مسئولان کشور کار ساخت این محور آغاز می شود.

وی گفت: این خط ریلی از چابهار آغاز و با عبور از شهرهای ایرانشهر، خاش، زاهدان، نهبندان، بیرجند، قاین و گناباد از طریق ایستگاه کالشور در حوزه شهرستان تربت حیدریه به راه آهن موجود و فعال بافق - مشهد متصل می شود.

وی افزود: توسعه راه آهن جنوب و شرق کشور به رشد اقتصادی و اجتماعی و ارتقای امنیت بویژه در مناطق محروم و مرزی کمک می کند.

وی گفت: قرار است سرعت قطارهای باری و مسافربری در محور ریلی چابهار - مشهد به ترتیب 120 و 160 کیلومتر در ساعت باشد.

داودی بیان داشت: با ساخت این خط ریلی فاصله زاهدان - مشهد حداکثر در مدت زمان 13 ساعت طی خواهد شد.

مدیرکل راه آهن جنوب شرق کشور گفت: مسئولان محلی پیگیری احداث راه آهن چابهار - زاهدان را از سالها پیش آغاز کردند و این طرح در سفر دوم هیئت دولت به سیستان و بلوچستان مصوب شد.

با بهره برداری از این طرح ملی، سیستان و بلوچستان از چند مسیر به راه آهن سراسری جمهوری اسلامی و چندین کشور همسایه ایران متصل می شود.