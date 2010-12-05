به گزارش خبرگزاری مهر، افشین قطبی درباره مشکل مالیاتی قراردادش با باشگاه پرسپولیس گفت: در قراردادم با باشگاه پرسپولیس ذکر شده که مالیات بر عهده باشگاه است. در بند هشت قرارداد به صراحت ذکر شده که مالیات قرارداد دو ساله ام با باشگاه پرسپولیس بر عهده باشگاه است و مالیات قرارداد را باید باشگاه پرسپولیس بپردازد.

وی ادامه داد: قرارداد من شفاف است و در هر دو سال قرارداد من باید مالیات را باشگاه پرسپولیس پرداخت کند. در سال اول قرارداد البته بخشی از آن با تاخیر پرداخت شده بود اما بخش دیگری مانده بود که من به خاطر حس نیت از جیب پرداخت کردم تا از ممنوع الخروج بودنم جلوگیری کنم.

قطبی در ادامه خاطرنشان کرد: در سال دوم اما مالیات قراردادم اصلا پرداخت نشد تا این تاخیر باعث شود تا حتی به مبلغ مالیات هم افزوده شود و خطر ممنوع الخروج شدن برای من وجود داشته باشد. به همین دلیل ما به کمیته انضباطی شکایت کردیم تا در این باره کمیته انضباطی ضمن بررسی پرونده هم قرارداد را ببیند هم در این باره حکم لازم را صادر کند. البته کمیته انضباطی دو بار با باشگاه پرسپولیس جلسه گذاشته که به من و مدیر برنامه ام اطلاع نداده اند. اما شکی نیست که حق با من است چرا که طبق بند 8 قرارداد من با باشگاه، حق پرداخت مالیات با باشگاه پرسپولیس است. مدارک من هم کاملا روشن و دقیق هستند.

سرمربی تیم ملی در ادامه گفتگویش با سایت رسمی فدراسیون فوتبال درباره لیست تیم ملی گفت: ما 50 نفر را به کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرده ایم و تمام مدارک در حال آماده شدن است و ثبت نام این بازیکنان در حال انجام شدن است. انتخاب بازیکنان ما از همین لیست خواهد بود. در لیست ما از هر پست حداقل چهار بازیکن داریم که البته سعی می کنیم در انتخاب بازیکنان شخصیت، کیفیت و بالانس را داشته باشیم چرا که هدف همیشه همین بوده که تیمی به جام ملتهای آسیا برود که بازیکنان سرباز، کارگر، تاکتیک پذیر و با تفکر تیمی و گروهی داشته باشد و بتواند نتایج خوبی بگیرد.حساسیت ما روی این مساله انتخاب تا روز آخر وجود دارد.در نهایت 27 بازیکن را به جام ملتهای آسیا می بریم که شامل چهار گلر و 23 بازیکن است.

قطبی درباره گروهی که ایران در آن قرار دارد گفت: گروه ما گروه مشکلی است ولی ما همه بازیها و نتایج حریفانمان را زیر نظر گرفته ایم و فیلم های بازیهای حریفان را می بینیم و حتی قرار بود که من به جام خلیج فارس بروم اما به دلیل اینکه بازیها در یمن برگزار می شد ولی شرایط حضور کادر فنی در یمن فراهم نشد تصمیم گرفتیم از روی فیلم بازیهای حریفان را زیر نظر بگیریم. به همبن دلیل برای حریفان ویدیو فایل ساخته ایم.

وی ادامه داد: دو حریف ما هم یعنی امارات و عراق در جمع چهار تیم مرحله نیمه نهایی این رقابتها قرار گرفته بودند که البته به فینال این بازیها نرسیدند وشکست خوردند. به هر جهت جزئیات بازی حریفان را در سازماندهی دفاعی، حمله ای و ضربات ایستگاهی را دقیق پیگیری می کنیم و اطلاعات لازم را از حریفان برای آمادگی بدست آوریم. البته هر تیمی جایگاه خودش را دارد و شخصیت و خصوصیات خاص خودش را دارد و مشکل ساز است و ما نباید حریفانمان را دست کم بگیریم.

وی ادامه داد: به نظر من هر تورنمنت و هر بازی شرایط خاص خودش را دارد. به نظر من ما اگر خوب شروع کنیم و با روانشناسی مناسب تیم را تحت تاثیر قرار دهیم و با استفاده از نتایج پیروزی بازی به بازی روحیه مثبت بگیریم می توانیم موفق باشیم. البته همه تیم ها با امید می آیند و به نظر من هر 16 تیم با امید قهرمانی به قطر خواهند آمد.عراق را به خاطر بیاورید که در سال 2007 در حالیکه هیچ کس انتظار نداشت این تیم قهرمان شود اما این تیم با کارگری و سربازی و فداکاری و همچنین چاشنی شانس قهرمان جام ملتهای آسیا شد.

قطبی درباره برنامه ریزی برای تیم ملی در مدت زمان باقی مانده تا آغاز رقابتهای جام ملتهای آسیا گفت: ما ارودیمان را از روز 24 دسامبر در امارات آغاز خواهیم کرد و روز 28 دسامیر با تیم ملی قطر یک دیدار تدارکاتی را برگزار خواهیم کرد. یک روز بعد با تیم دوم قطر پشت درهای بسته با بازیکنانی که کمتر از شصت دقیقه بازی کرده اند و همچنین بازیکنانی که در دیدار مقابل قطر نبوده اند دیدار تدارکاتی خواهیم داشت.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در ادامه خاطرنشان کرد: البته فدراسیون فوتبال به دنبال یک بازی با بهترین تیمی که می شود با آن بازی کرد، است تا در روز دو ژانویه با این تیم بازی کنیم. نام این حریف از سوی کمیته روابط بین الملل هفته آینده اعلام خواهد شد. البته سه ژانویه هم درست مثل 29 دسامبر می خواهیم پشت درهای بسته یک بازی دیگر را انجام دهیم. من فکر می کنم که تا به حال برنامه ریزی اینچنین انجام نشده که تیم ملی روز بعد از بازی تدارکاتی برای بازیکنانی که ریکاوری انجام نمی دهند و در بازی روز قبل نبوده اند بازی تدارکاتی انجام دهد. هدف ما هم همین است که همه بازیکنانی که به اردوی امارات برده می شوند در شرایط بازی باشند، چرا که ما تک تک بازیکنان را با هدف انتخاب کرده ایم.

وی ادامه داد: روز سوم ژانویه پس از انجام بازی و همچنین ریکاوری به ایران باز خواهیم گشت و تا ششم ژانویه بازیکنان می توانند در کنار خانواده هایشان باشند و از لحاظ روحی شارژ شوند و سپس روز ششم ژانویه به قطر خواهیم رفت.