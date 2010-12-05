مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز یکشنبه کشور

ایران :

دبیر شورای عالی امنیت ملی در آستانه مذاکرات با کشورهای 1+5 در سوئیس: غرب راهبرد غلط گذشته را کنار بگذارد

وزیر اطلاعات در همایش ارتقای سلامت نظام اداری خبر داد: دستگیری تروریست های مرتبط با ترور دانشمندان هسته ای

بر اساس تصمیمات کمیته اضطرار تعیین شد؛ اعلام تعطیلی های این هفته پایتخت

تفاهم:

تجارت ایران در 8 ماهه اول سال؛ واردات 40 میلیارد، صادرات 17 میلیارد

سکه 350 هزار تومان

وزیر مسکن خبر داد: ساخت 1.5 میلیون مسکن تا سال 93

آلودگی هوا صنایع تهران را خانه نشین کرد

جام جم:

متکی- کلینتون؛ خبرسازان نشست بحرین

برنامه ریزی گسترده رسانه ملی برای ماه محرم

طرح های حمایتی از بازنشستگان با هدفمندی یارانه ها



جوان:

وزیر امور اقتصادی و دارایی: اصلاح قیمت ها به زودی آغاز می شود

رئیس جمهور: غربی ها فرصت مذاکره با ایران را از دست ندهند

وزیر آموزش و پرورش خبر داد: احتمال افزودن حداکثر 2 هفته به سال تحصیلی



جهان صنعت:

ابلاغ بخشنامه بودجه 90 با 3 ماه تاخیر؛ فرصت 14 روزه دستگاهها برای بودجه 90

تعطیلی فرودگاههای اسپانیا به دلیل اعتصاب

عیدی امسال کارگران بین 606 تا 909 هزار تومان



حمایت:

توصیه جلیلی به 1+5 در آستانه مذاکرات ژنو؛ راهبرد غلط گذشته را کنار بگذارید

آخرین تصمیمات کمیته اضطرار کاهش آلودگی هوای تهران

پرداخت خسارت تاخیر پروازهای حجاج

خراسان:

جلیلی: حقوق ملت ایران نمی تواند موضوع گفت و گو با 1+5 باشد

خسارت 4 روز تعطیلی 6 میلیارد دلار؛ نیاز توسعه حمل و نقل عمومی در کشور 5 میلیارد دلار

اظهارات وزیر اطلاعات درباره بازرسان آژانس، پرونده کوی دانشگاه و فساد مالی



دنیای اقتصاد:

سخنگویان سیاسی و اقتصادی دولت خبر دادند: اصلاح قریب الوقوع قیمت ها

در گفتگوی "دنیای اقتصاد" با رئیس شورای رقابت بررسی شد؛ هدفمند سازی یارانه ها اقتصاد ایران را به کجا می برد؟

صعود 60 دلاری طلا در یک هفته



شرق:

به دنبال حضور بانوان در بازیهای آسیایی و برخی برنامه های سیما صورت گرفت؛ اعتراض قم

هشدار اسدالله بادامچیان به دولت؛ مجلس تابع رئیس جمهور نیست

در حاشیه نشست امنیتی منامه اتفاق افتاد؛ کلینتون: متکی جواب سلام نداد، متکی : به سنت اسلامی پاسخ دادم

قدس:

وزیر خارجه در منامه بیان کرد: موافقت مشروط ایران با تشکیل بانک سوخت هسته ای

دبیر شورای عالی امنیت ملی: ترورهای اخیر، رسوایی بزرگ شورای امنیت است

پرداخت وام های ضروری به بازنشستگان تا پایان سال



کیهان:

در آستانه مذاکرات ژنو 3 اعلام شد؛ جلیلی: حقوق ایران را به مذاکره نمی گذاریم

کمک بلاعوض دولت به 100 هزار مسکن روستایی

حسنین هیکل: آمریکا رو به زوال است سران عرب فاصله بگیرند



گسترش صنعت:

آلاینده ها و دیوار کوتاه صنعت؛ شهرداری متهم ردیف اول آلودگی هوای تهران

خدامراد احمدی معاون وزیر صنایع و معادن: اعضای "دی 8" شهرک های صنعتی مشترک ایجاد می کنند

آلودگی هوا از فردا کاهش می یابد





همشهری:

نمایندگان مردم خواستار شدند؛ پرداخت تسهیلات مترو به جای تعطیلی شهر

آلودگی هوا همچنان در وضعیت هشدار

از روز سه شنبه آغاز می شود؛ ثبت نام کنکور سراسری 90