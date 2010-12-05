عزیزالله محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارزیابی خود از نیم فصل اول رقابتهای لیگ برتر اظهار داشت: امسال با توجه به برنامه دیدارهای تدارکاتی تیم ملی، تیم امید و حضور تیم ذوب آهن در لیگ قهرمانان آسیا شاهد فشردگی خاصی در مسابقات لیگ برتر بودیم اما اعتقاد دارم امسال بهتر از این نمی توانستیم برنامهریزی کنیم.
وی اضافه کرد: شاید تنها نقطه ضعف نیم فصل اول لیگ به تعویق افتادن دیدارهای تیم سپاهان بود که آن هم به دلیل همراهی سه بازیکن این تیم با تیم امید در بازیهای آسیایی رخ داد که اعتقاد دارم نباید بازیهای لیگ را به خاطر این مسابقات تعطیل می کردیم و حداقل می توانستیم دو بازیکن از این تیم را به بازیهای آسیایی اعزام می کردیم تا دیدارهای سپاهان طبق برنامه برگزار شود.
محمدی یادآور شد: خوشبختانه امسال رقابت بسیار نزدیکی بین تیمهای بالا و پایین جدول وجود دارد و فاصله امتیازات بسیار نزدیک است و این نشان می دهد سطح فنی و کیفی تیمها به یکدیگر نزدیک شده و دیگر نتیجه هیچ مسابقهای از قبل قابل پیش بینی نیست.
رئیس سازمان لیگ در مورد کاهش تعداد تماشاگران در فصل جدید مسابقات لیگ برتر اظهار داشت: به اعتقاد من گران شدن بلیت مسابقات ربطی به کاهش تعداد تماشاگران نداشت. فصل جدید امسال در شرایطی آغاز شد که جام جهانی تازه به پایان رسیده بود و تماشاگران به دلیل سطح بالای مسابقات جام جهانی آفریقای جنوبی تا حدودی فوتبالزده شده بودند و کمتر انگیزهای برای حضور در ورزشگاهها داشتند.
وی ادامه داد: البته طبق میانگینی که سال گذشته به AFC ارائه دادیم به طور متوسط هر مسابقه در لیگ برتر حدود 10 هزار تماشاگر داشت که این رقم تا پایان هفته پانزدهم به حدود 9 هزار تماشاگر میرسد. همانطور که گفتم این کاهش به دلیل اشباع تماشاگران از فوتبال و کم انگیزگی آنها برای تماشای مسابقات لیگ بود و هیچ ارتباطی به افزایش قیمت بلیت مسابقات نداشت.
محمدی در ادامه به حضور موفق سه نماینده کشورمان در لیگ قهرمانان آسیا اشاره کرد و افزود: امسال سه تیم باشگاهی ایران به مرحله دوم این رقابتها صعود کردند ضمن اینکه تیم ذوب آهن نیز تا فینال مسابقات پیش رفت و این نشان می دهد تیمهای ما تجربه لازم برای حضور در لیگ قهرمانان را به دست آوردهاند و می توانند در سالهای آینده مدعی جدی قهرمانی باشند.
وی کسب چهار سهمیه لیگ قهرمانان آسیا را نقطه قوتی دیگر برای لیگ برتر ایران در سال جاری عنوان کرد و اظهار داشت: پس از بازدید نمایندگان AFC و آغاز استانداردسازی باشگاهها خوشبختانه چهار سهمیه ایران در لیگ قهرمانان قطعی شد و این درحالی بود که خیلیها چنین سهمیهای را برای لیگ ایران متصور نبودند اما با تلاشهای انجام شده در باشگاهها و بهبود کیفیت نرم افزاری و سخت افزاری آنها توانستیم به این موفقیت دست یابیم.
رئیس سازمان لیگ برتر درخصوص افزایش اشتباهات داوری در فصل جاری مسابقات گفت: بنده اعتقادی به اشتباهات و ضعف داوری ندارم. به نظر من مشکل به آن اندازه که این روزها روی آن مانور می شود و خیلیها اشتباهات فنی و تاکتیکی خود را به داوری نسبت می دهند، نیست. این گونه اشتباهات در همه جای دنیا وجود دارد و جزئی از بازی است و قبول ندارم که داوران ما از روی عمد مرتکب چنین اشتباهاتی می شوند.
محمدی افزود: من اعتقاد دارم داوران ما صداقت دارند و هرگز این اشتباهات عمدی نبوده و همان اندازه که خیلی از تیمها از این بابت متضرر شدهاند بعضا همین تیمها از این مسئله نفع بردهاند. به اعتقاد من این روزها بر روی داوری ذهنیت ایجاد شده و همه با چنین پیش زمینه ذهنی در مورد داوری قضاوت می کنند.
وی یادآور شد: شما در همین مسابقه اخیر پرسپولیس - سپاهان دیدید که داوری این مسابقه هیچ مشکلی نداشت و پنالتیهایی که در این مسابقه اعلام شد، کاملا صحیح بود. بنابراین نباید به گونهای عمل کنیم که باعث تضعیف داوران کشورمان شویم.
رئیس سازمان لیگ برتر در واکنش به این موضوع که شائبههای به وجود آمده در مورد داوری فصل جاری لیگ از دیدار پرسپولیس - استقلال آغاز شد، اظهار داشت: به هرحال با وجود گذشت ماهها از این مسابقه هنوز بسیاری از کارشناسان در مورد گل پرسپولیس به استقلال دچار اختلاف نظر هستند و این نشان میدهد که نمی شود در مورد برخی قضاوتها اظهارنظر قاطع داشت.
محمدی ادامه داد: با این وجود ما برخی نقاط ضعف داوری را در بازیهای نیم فصل اول گزینش کردیم و آن را در اختیار کمیته داوران قرار دادیم تا برای نیم فصل دوم برنامه ریزی بهتری داشته باشند و بتوانیم شاهد عملکرد بهتری از داوران فوتبالی کشورمان باشیم.
وی کاهش تغییرمربیان نسبت به فصل گذشته را از دیگر ویژگیهای لیگ دهم عنوان کرد و افزود: در نیم فصل اول نسبت به سال گذشته شاهد تغییرات کمتری در مربیان تیمهای لیگ بودیم و روند تغییرات مربیان شکل کندتری به خود گرفته است. من معتقدم مدیران باشگاهها باید در ابتدای فصل در انتخاب مربیان، بازیکنان، برنامههای تدارکاتی، بدنسازی و ... دقت نظر بیشتری داشته باشند تا بدنبال تغییر مداوم مربیان نباشند. این تغییرات شاید یک شوک موقتی باشد ولی جوابگوی مشکلات اساسی یک تیم نخواهد بود.
