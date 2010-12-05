به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از 21 آبان تا 6 آذرماه به میزبانی چینی ها در شهر گوانگجو برگزار شد. در این بین برخی رشته ها رکورد دار اهداء مدال بودند. دوومیدانی، تیراندازی، شنا، قایقرانی (اسلالوم، بادبانی، آبهای آرام، دراگون بت، روئینگ)، دوچرخه سواری(جاده، پیست، کوهستان و BMX) و ژیمناستیک رشته هایی هستند که در زمره رشته های پرمدال قرار دارند.

در مجموع 528 مدال در این چند رشته توزیع شده است اما سهم ایران از این مدالها تنها کسب 16 مدال و آن هم در رشته تیراندازی با 3 مدال، دوومیدانی 5 مدال، قایقرانی 5 مدال (در بخش آبهای آرام و روئینگ) و دوچرخه سواری 3 مدال بوده است.

* قایقرانی

در رشته قایقرانی 37 مدال در دو بخش کانو و کایاک (آبهای آرام) توزیع شد که سهم ایران در این رشته سه مدال طلا، نقره و برنز در بخش مردان بود. چینی ها قهرمان این رشته صاحب 11 مدال، ژاپن 9 مدال، قزاقستان 7 مدال و ازبکستان 6 مدال شده اند.

در اسلالوم یکی دیگر از رشته های قایقرانی 12 مدال به قهرمانان اهداء شد. در این رشته چینی ها هر 4 مدال طلا را از آن خود کردند و فرصتی به دیگر کشورها برای کسب مدال طلا ندادند. چین با نقض قانون در این رشته صاحب دو نقره و دو برنز دیگر هم شد. ژاپن و ازبکستان هم با سه و یک مدال رده بعدی قرار دارند. ایران هم مانند 5 کشور دیگر در این رشته صاحب مدال نشد!

محسن شادی مرد طلایی قایقرانی ایران در بازیهای آسیایی بود

در دراگون بت 18 مدال طلا، نقره و برنز به نفرات اول تا سوم تعلق گرفت. اندونزی در این رشته گوی سبقت را از چینی ها ربود. اندونزی 6 مدال گرفت. چین 5 مدال، میانمار سه مدال و تایلند و کره سه و یک مدال گرفتند. تیم دراگون بت زنان و مردان ایران با 44 ورزشکار در حالی به مدالی در گوانگجو نرسید که سابقه کسب عناوین آسیایی و جهانی را دارد.

در رشته بادبانی که یکی از رشته های پرمدال آسیایی و المپیک محسوب می شود 42 مدال طلا، نقره و برنز را به برترین های خود داد. چینی ها در این رشته 10 مدال شامل 4 طلا را دریافت کردند. تایلند 6 مدال، ژاپن 4 مدال و سنگاپور 8 مدال را از آن خود کردند. قایقرانان بادبانی ایران با ضریب سنی 14 سال به عنوان جوان ترین تیم کشورمان صاحب مدالی نشدند.

روئینگ هم 42 مدال را از آن کشورهای آسیایی کرد. در این رشته چین که قدمت 200 ساله در این رشته دارد از 10 مدال طلا 6 طلا را ازآن خود کرد. ایران هم برای اولین بار و در دومین حضور خود در این رشته در بازیهای آسیایی صاحب یک مدال طلای ارزشمند توسط محسن شادی و شکستن رکورد آسیا و کسب اولین مدال بانوان(چهار نفره سبک وزن) شدند.

قایقرانی ایران پیش از این تنها صاحب یک مدال نقره در بخش کایاک دونفره در بازیهای آسیایی 2006 قطر شده بود.

شنا

اما در رشته شنا 14 مدال به قهرمانان اهداء شد. چینی ها با 54 مدال 31 مدال زنان و 23 مدال مردان و کسب 24 نشان طلا عنوان قهرمانی را از آن خود کردند. ژاپن هم 39 مدال و کره ای ا 13 مدال گرفتند اما تیم ایران با وجود سابقه طولانی در حضور در رشته شنا در این رقابتها بازهم نتوانست به مدالی دست یابد و کارنامه کاری خود را با حضور در چند فینال و شکستن چند رکورد ملی بست!

* دوومیدانی

در رشته دوومیدانی مادر ورزشها 144 مدال شامل 47 طلا، 48 نقره و 49 برنز تقسیم شد که سه ایران 5 مدال طلا، نقره و برنز بود. هرچند این مدالها تعداد کمی بود اما دوومیدانی ایران با کسب این مدالها تنها یک نشان تا شکستن رکورد شش مدال خود در طی 30 سال فاصله داشتند.

در این رشته چینی ها با 36 مدال شامل 21 مدال زنان و 15 مدال مردان خود در رده اول قرار گرفتند. هندی ها 11 مدال گرفتند که تنها 10 نشان آنها توسط زنان هندی بدست آمد. بحرین با 9 مدال، ژاپن با 20 مدال، قزاقستان 11 مدال و ازبکستان 8 مدال در رده های بعدی قرار گرفتند.

احسان حدادی یک مدال طلا و محمد صمیمی یک مدال برنز برای دوومیدانی ایران به ارمغان آوردند

دوومیدانی ایران را می توان تنها رشته موفق در کسب مدال در بین رشته های پرمدال نامید که در تمامی این دوره از بازیها موفق به کسب مدال شده است و حتی برخی ورزشکاران آن در برخی از سالها کاروان ایران را صاحب دو مدال کرده اند. آمار زیر از کسب مدال توسط دوومیدانی کاران است:

* بازی‌های آسیایی 1951 دهلی نو هند: یک مدال طلا و یک مدال نقره

* بازی‌های آسیایی 1958 توکیو ژاپن: یک مدال طلا، یک مدال نقره و 2 مدال برنز

* بازی‌های آسیایی 1966 بانکوک تایلند: 2 مدال نقره و 2 مدال برنز

* بازی‌های آسیایی 1970 بانکوک تایلند: یک مدال طلا و 2 مدال نقره

* بازی‌های آسیایی 1974 تهران ایران: 3 مدال طلا، 2 مدال نقره و 3 مدال برنز

* بازی‌های آسیایی 1990 پکن چین: یک مدال برنز

* بازی‌های آسیایی 1998 بانکوک تایلند: یک مدال نقره و یک مدال برنز

* بازی‌های آسیایی 2002 بوسان کره‌جنوبی: یک مدال نقره

* بازی‌های آسیایی 2006 دوحه قطر: یک مدال طلا و یک مدال برنز

تیم دوومیدانی ایران در این بازیها صاحب 5 مدال توسط احسان حدادی(مدال طلای پرتاب دیسک)، سجاد مرادی(مدال طلای دوی 800 متر و نقره 1500 متر)، کاوه موسوی(نقره پرتاب چکش) و محمد صمیمی(مدال برنز پرتاب دیسک) شد.

* ژیمناستیک

رشته ژیمناستیک با داشتن شاخه های متفاوتی چون هنری، ریتمیک، ایروبیک و ترامپولین مدالهای متفاوتی را از آن خود می کند. در بازیهای آسیایی گوانگجو در رشته هنری 42 مدال توزیع شد که چینی ها در این رشته از 15 طلای توزیع شده 13 مدال را از آن خود کردند و دو مدال از آن ژاپن شد و مابقی کشورها بدون مدال طلا ماندند.

در ترامپولین 6 مدال توزیع شد که 4 مدال از آن کشور میزبان شد. در ریتمیک هم چین دو مدال از 6 مدلا را ازآن خود کرد. سهم مدالی ایران با وجود حضور حداکثری در این رشته در بازیهای آسیایی صفر بود اما ژیمناست کاران ایران در این دوره با ارتقاء امتیاز تیمی رده هشتمی خود در آسیا را حفظ کردند. دو نماینده ایران در بخش فینال قهرمان قهرمانان و یک نفر در بخش فینال تک اسباب حاضر شد.

دوچرخه سواری

دوچرخه سواری هم به عنوان یکی از رشته های پرمدال در بخش های متنوعی چون پیست، جاده، کوهستان و BMX در مجموع 52 مدال را از آن قهرمانان خود در بازیهای آسیایی گوانگجو کرده است. در این بخش هم چینی ها تنها دربخش پیس و از مجموع 30 مدال این قسمت صاحب 11 مدال شدند. کره 3 مدال و هنگ کنگ 6 مدال شد.

سهم ایران هم در بخش پیست دو مدال برنز انفرادی و تیمی و یک مدال برنز در بخش جاده بود. البته تیم دوچرخه سواری ایران شانس های دیگری هم برای کسب مدال داشت اما پنچر شدن چرخ یکی از رکابزنان مدال طلای مسلم وی را به برنز تبدیل کرد. مصدومیت برادران پراش هم مانع از کسب مدال در این رشته شد.

مهدی سهرابی به مدال برنز رقابتهای دوچرخه سواری دست یافت

تیم دوچرخه سواری ایران در دوران گذشته هم کاروان کشورمان را صاحب مدال کرده است که در زیر به آن اشاره می شود:

* بازی‌های آسیایی 1958 توکیو ژاپن: 2 مدال نقره

* بازی‌های آسیایی 1966 بانکوک تایلند: 2 مدال برنز

* بازی‌های آسیایی 1970 بانکوک تایلند: یک مدال نقره و یک مدال برنز

* بازی‌های آسیایی 1974 تهران ایران: 2 مدال طلا، یک مدال نقره و 2 مدال برنز

* بازی‌های آسیایی 1982 دهلی نو هند: 2 مدال برنز

* بازی‌های آسیایی 1986 سئول کره‌جنوبی: یک مدال طلا و یک مدال برنز

* بازی‌های آسیایی 1998 بانکوک تایلند: یک مدال طلا و یک مدال برنز

* بازی‌های آسیایی 2002 بوسان کره‌جنوبی: یک مدال نقره

* بازی‌های آسیایی 2006 دوحه قطر: 3 مدال نقره و یک مدال برنز

تیراندازی

تیراندازی همیشه جزو رشته های پرمدال محسوب می شود و این بار حضور تیراندازان در چند رشته و کسب چندین مدال نشان داد که می‌توانیم با ایجاد فرصت برای این رشته بهره خوبی از جمع آوری مدالها ببریم. در این رشته هم 132 مدال بین قهرمانان در دو بخش اهداف پروازی و ثابت توزیع شد که سهم ایران کسب دو مدال نقر تیراندازی 132 مدال در دو بخش پروازی و ثابت سهم ایران سه مدال نقره و برنز توسط تیراندازان زن کشورمان بود.

در این رشته چینی ها 45 مدال شامل 24 مدال مردان و 21 مدال زنان گرفتند که از این بین رنگ 21 مدال آنها طلا، 13 نقره و 11 برنز بود. کره جنوبی 28 مدال گرفت که 13 مدال آن به رنگ طلا بود. کویت 6 مدال، هند 8 مدال، قزاقستان 6 مدال، ژاپن 6 مدال و ایران سه مدال در رده های بعدی قرار گرفتند.

سهم ایران پیش از این از بازیهای آسیایی تنها کسب یک نقره تیمی در تپانچه بادی 10 متر زنان در بوسان کره جنوبی بود که این مدال به لطف تعداد کم تیم های حاضر در این ماده بدست آمد.

* تعطیلی 9 ماهه کمیته رشته های پرمدال!

دو سال پیش سازمان تربیت بدنی با هدف تبیین سیاست هایی برای کنترل و ارتقاء رشته های پرمدال در بازیهای آسیایی و المپیک اقدام به تشکیل کمیته ای با عنوان" کمیته رشته های ورزشی پرمدال" و با حضور مسئولین سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک و روسای فدراسیون های مربوطه کرد. البته در این کمیته رشته هایی مانند تیروکمان و بوکس نیز قرار داشتند. آخرین نشست این کمیته هشتم اسفند ماه سال 88 برگزار شد و بعد از آن شاهد تعطیلی نشست های این کمیته بودیم.

با نگاهی به آمار توزیع مدالها در بین رشته های پرمدال می بینیم که کشورهای مترقی در ورزش بیشتر مدالهای خود را از رشته های دوومیدانی، شنا، قایقرانی و تیراندازی بدست آورده اند و مطمئنا اگر می خواهیم شاهد حفظ جایگاه چهارمی ایران در دوره های بعد یا ارتقاء آن در آسیا و همچنین ارتفاء جایگاه مدالی ایران در المپیک باشیم باید نگاه ویژه ای بر روی این رشته ها داشته باشیم.