مردم از نتایج کشتی در بازیهای آسیایی راضی هستند/ کمبود پشتوانه داریم

محمد علی صنعتکاران نایب رئیس فدراسیون کشتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران با کسب 7 مدال طلا، یک مدال نقره و دو مدال برنز بیشترین تعداد مدال و بیشترین تعداد مدال طلا را در بین تیمهای اعزامی به گوانگجو کسب کردند، این نتیجه مردم را راضی و خوشحال کرد.

دارنده مدال برنز المپیک 1964 توکیو در مورد نتایج فرنگی کاران در بازیهای آسیایی گوانگجو اظهار داشت: فرنگی کاران نتایج درخشانی در گوانگجو کسب کردند. محمد بنا بخوبی تیم خود را جمع کرده بود. در مورد شکست سوریان نیز باید بگویم او یک قهرمان ملی است. به هرحال آن روز بدلایل مختلف که توسط بنا و همکارانش بررسی شده است، روز سوریان نبود. باید به وی فرصت داد و او را حفظ کرد.

دارنده مدال طلای جهان در مورد انتقاداتی از تیم ملی کشتی آزاد در گوانگجو تصریح کرد: قهرمانان خوبی در گوانگجو حضور داشتند کشتی گیران ایرانی دلاورانه مبارزه کردند برخی کشتی گیران در اوزان پایین در حد انتظار ظاهر نشدند ولی به هرحال ما بهتر از این نفرات نداشتیم، رحیمی در وزن 55 کیلوگرم نیز در کشتی اول خود مقابل حریف ازبک اسیر ناداوری ها شد در هرصورت معتقدم هیچ دیکته ای بدون غلط نیست اما نتیجه حاصله نتیجه خوبی است و عملکرد کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد رضایت بخش است.



دارنده مدال نقره جهان در پایان با اشاره به اینکه کشتی برای موفقیت در المپیک لندن نیازمند حمایت بیشتر مسئولان سازمان ورزش است خاطرنشان کرد: به خصوص در کشتی آزاد با کمبود پشتوانه روبرو هستیم امیدوارم با مساعدت سازمان تربیت بدنی شرایط احداث و یا در اختیار گرفتن یک خوابگاه مناسب برای تیمهای نوجوانان و جوانان فراهم شود تا این تیمها بتوانند در هرماه 10 روز اردو برگزار کنیم. زیرا این نفرات در آینده پشتوانه های کشتی ایران خواهند بود.