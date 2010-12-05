میدان فرودسی توان تولید 70 هزار بشکه نفت سنگین دارد

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، بهمن صمیمی شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: میزان نفت درجا در لایه های پنج گانه مختلف این میدان، 31 میلیارد بشکه برآورد شده است.

وی اضافه کرد: بر اساس مطالعات به دست آمده از چاههای یک و دو این میدان، مطالعات جامع (MDP) با هدف توصیف میادین نفت سنگین فردوسی انجام شد که نتیجه مطالعات، بیانگر وجود حجم عظیم نفت سنگین در این میدان است.

مجری طرح میدان نفت سنگین فردوسی گفت: بررسیهای اولیه نشان از ذخیره بیش از 35 میلیارد بشکه نفت سنگین در میدان فردوسی دارد.

صمیمی افزود: حفاری چاه شماره سه میدان نفت سنگین فردوسی با هدف ارزیابی لایه های نفتی و گازی که در فروردین 1389 آغاز شد، با حفاری لایه های نفت سنگین و مغزه گیری و بررسیهای اولیه نشان داد در لایه های پنج گانه میدان شامل کژدمی(بورگان)، داریان، گدوان(خلیج)، فهلیان و سورمه(عرب) حجم قابل توجه ای نفت سنگین با درجات سنگینی (API) مختلف وجود دارد .

وی با اشاره به تفاوت دو میدان گلشن و فردوسی گفت: میدان گلشن، یک میدان گازی است که حاوی مقدار کمی نفت سنگین بوده در حالیکه میدان فردوسی میدان عظیمی از نفت سنگین با مقدار کمی گاز در لایه های دالان و کنگان است .