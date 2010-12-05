حسن رادمرد در گفتگو با مهر از تصویب بسته حمایتی اصناف در هیئت دولت خبرداد و گفت: از میان 5 بسته ای که وزارت بازرگانی در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به کارگروه طرح تحول اقتصادی تحویل داده است، بسته حمایتی اصناف مورد عنایت ویژه شخص رئیس جمهور قرار گرفته و وی تاکید داشته است که بیشترین حمایت باید از اصناف انجام شود.

رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی افزود: این بسته در جلسه هیئت دولت به تصویب رسید و قرار بر این شد تا با هماهنگی وزارتخانه های بازرگانی و صنایع، واحدهای تولیدی انرژی بر در بسته حمایتی مشابه صنعتی لحاظ شوند و وام و تسهیلات ارزان قیمت در اختیار آنها قرار گیرد.

وی تصریح کرد: این بسته حمایتی برای اجرا از سوی رئیس جمهور به وزارت بازرگانی ابلاغ شده است و هم اکنون ما در این وزارتخانه، در حال تدوین آئین نامه های مرتبط هستیم تا بتوان این بسته را به کل کشور تعمیم داد.

رادمرد گفت: بعد از ابلاغ آئین نامه ها، واحدهای صنفی برای برخورداری از تسهیلات به بانک معرفی می شوند. البته بانک مرکزی نیز ظرف روزهای آتی بانکی را به عنوان بانک عامل به وزارت بازرگانی معرفی خواهد کرد.

وی با تاکید بر ضرورت معرفی هرچه سریعتر بانک عامل از سوی رئیس کل بانک مرکزی، خاطرنشان کرد: بسته حمایتی اصناف برای سال 89 تدارک دیده شده است و برای سال 90، بسته جدیدی تهیه و تدوین خواهد شد.

رادمرد در تشریح جزئیات ارایه تسهیلات به واحدهای صنفی گفت: برای اصناف دارای پروانه کسب تسهیلات 1 تا 10 میلیون تومانی با نرخ بهره 7 درصد و بازپرداخت 36 ماهه در نظر گرفته شده است که به طور میانگین، هر واحد صنفی 5 میلیون تومان تسهیلات دریافت خواهد کرد.

وی ادامه داد: تعداد واحدهای صنفی با پروانه کسب در کل کشور یک میلیون و 800 هزار واحد صنفی است که ده درصد آنها معادل 180 هزار واحد صنفی، انرژی بر هستند که در این طیف واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی قرار می گیرد.

به گفته رادمرد، برای هر یک از این واحدها تسهیلات یک تا 10 میلیون تومانی دیده شده است که بر این اساس، رقم در نظر گرفته شده در پیش بینی اولیه ما، 180 میلیارد تومان در نظر گرفته شد که البته با عنایت رئیس جمهور، سقفی برای تسهیلات در نظر گرفته نشد و این تسهیلات قابل افزایش است که ممکن است تا 250 میلیارد تومان نیز اضافه شود.

وی اظهار داشت: مدت زمان بازپرداخت تسهیلات در آئین نامه اجرایی بسته حمایتی تعیین خواهد شد که احتمالا 36 ماهه خواهد بود، البته واحدهای تولیدی و صادراتی که در بخش تجارت خارجی مشغول به فعالیت هستند، در بسته حمایتی توسعه تجارت نیز دیده شده اند.

رادمرد، همراهی اصناف با دولت و ملت را شعار وزارت بازرگانی و اصناف دانست و گفت: همکاری و همیاری مشترک میان دولت با اصناف می تواند دریچه ای به سمت کارهای مشترک در حوزه اقتصاد و بازار باشد.