۱۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۳۳

مشاغل خانگی بوشهر تا 50 میلیون ریال تسهیلات می گیرند

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیر کل کار و امور اجتماعی استان بوشهر گفت: بر اساس دستورالعمل اجرایی قانون مشاغل خانگی بانکهای عامل تا سقف 30 میلیون ریال و صندوق مهر امام رضا (ع) نیز تا سقف 50 میلیون ریال تسهیلات پرداخت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حسین حیدری شامگاه شنبه در نشست ساماندهی مشاغل خانگی بوشهر، از ابلاغ دستور العمل اجرایی قانون مشاغل خانگی خبر داد و اظهارداشت: تاکنون 214 رشته فعالیت خانگی در دستورالعمل اجرایی قانون مشاغل خانگی شناسایی شده است.

وی پیرامون روند دریافت مجوز برای شروع فعالیت این دسته از مشاغل افزود: متقاضیان مشاغل خانگی ابتدا باید به دستگاه اجرایی مربوط مراجعه کرده و پس از تایید طرح، مجوز لازم نیز از سوی ادارات کل کار صادر می شود.

مدیر کل کار و امور اجتماعی استان بوشهر گفت: پس از مراجعه متقاضیان به دستگاههای اجرایی و تکمیل فرم و تایید طرح و صدور مجوز از سوی ادارات کل کار، صاحبان طرح به بانکها و صندوق مهر امام رضا (ع) معرفی می شوند.

حیدری افزود: پس از ثبت نام جویندگان کار در سامانه ملی، آن دست از فعالیتها که جنبه تعاونی دارد به وزارت تعاون ارجاع می شود و تاکنون 650 هزار نفر در سامانه وزارت تعاون ثبت نام کرده اند.

دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان خاطرنشان کرد: در چارچوب قانون مشاغل خانگی و آیین نامه مربوط برای شروع فعالیت باید مجوزهای لازم دریافت و کار براساس استانداردهای پیش بینی شده، انجام گیرد.

حیدری مشاغل خانگی را به سه گروه تقسیم کرد و افزود: افرادی که از مواد اولیه تا تولید محصول فعالیت می کنند که برای آنان فعالیت مستقل در قانون تعریف شده است اما برخی دیگر به صورت کارفرمایی فعالیت دارند و گروهی از فعالیتها نیز در قالب خوشه و تعاونیها تعریف شده که اولویت در حمایت از اینگونه مشاغل با فعالیتهای خوشه ای و تعاونی است.

وی افزود: در مشاغل خانگی تاکید شده که تولید محصول در فضای مسکونی بدون اخلال در آرامش همسایگان صورت گیرد.

