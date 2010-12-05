جذب درآمدهای مالیاتی در کردستان 34 درصد بیش از برنامه است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، کیومرث امیری شامگاه شنبه و در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان اظهار داشت: با توجه به همکاری خوب دستگاه های دولتی و بخشهای خصوص، میزان جذب مالیات و درآمدهای استان 34 درصد بیش از برنامه پیش بینی شده در سال جاری است.

وی عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تا آبان ماه بیش از 80 میلیارد ریال از برنامه پیش بینی شده جذب مالیات در استان کردستان جلوتر هستیم و با توجه به وضعیت موجود پیش بینی می شود که این روند تا پایان سال جاری ادامه داشته باشد که بدون شک این مهم تاثیر بسیاری در افزایش اعتبارات عمرانی استان در بودجه سال آینده خواهد داشت.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان خاطرنشان کرد: افزایش درآمدهای جذب شده مالیاتی استان در سال جاری، می تواند بخشی از نیازهای این استان در حوزه های عمرانی و را جبران کند و از همه مدیران انتظار می رود که در راستای پرداخت به موقع مالیات اقدام کنند.

امیری گفت: استان کردستان در طول چند سال اخیر در زمینه جذب درآمدهای استانی بودجه عملکرد بسیار خوبی داشت و این عملکرد در زمینه افزایش سهم استان در حوزه اعتبارات عمرانی موثر خواهد بود و دستگاه های دولتی هم باید در اسرع وقت چک های مالیاتی را برای وصول و پرداخت امضا کنند.

در ادامه جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان، معاون برنامه ریزی استاندار کردستان هم خواستار تلاش مدیران برای جذب اعتبارات تخصیص یافته در 9 ماهه اول سال جاری شد و گفت: با توجه به ابلاغ اعتبارات تخصیص یافته در 9 ماه سال جاری، مدیران در زمینه جذب این اعتبارات اقدام کنند.

ارسلان ازهاری گفت: خوشبختانه وضعیت آب و هوایی استان مساعد و امکان فعالیت های عمرانی وجود دارد و به همین دلیل انتظار می رود که مدیران هم در زمینه جذب اعتبارت تخصیصی 9 ماهه اول سال اقدام کنند.

در ادامه این جلسه طرح مطالعاتی عمران ناحیه ای شرق استان کردستان توسط مشاور ارائه شد که به دلیل مشکلات و نارسایی های مختلف مورد تصویب قرار نگرفت و بار دیگر برای بررسی و مطالعه هر چه بهتر به کارگروه معماری و شهرسازی استان برگشت داده شد.