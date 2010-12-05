مسئولان کمیته های هیئت فوتبال کردستان تغییر کردند

بهنام نظری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در راستای استفاده از شیوه های نوین مدیریتی و بهره گیری از توان نیروهای جوان و با استعداد، مسئولان کمیته های تخصصی هیئت فوتبال استان کردستان کاملا تغییر کردند.

وی عنوان کرد: بعد از استعفا و برکناری مسئولان کمیته های تخصصی هیئت فوتبال استان کردستان، طی هفته گذشته افراد جوان و با استعدادی که در رشته ورزشی فوتبال فعالیت داشته و دارای مدارک تحصیلی دانشگاهی هستند، به کاری گیری شدند که انتظار می روند این روند توسعه و ارتقا وضعیت فوتبال کردستان را بدنبال داشته باشد.

رئیس هیئت فوتبال کردستان افزود: بعد از استعفای دبیر سابق هیئت فوتبال کردستان در آبان ماه، رضا رحمانی از مربیان فوتبال استان به عنوان دبیر هیئت معرفی و کار خود را آغاز کرده است.

نظری از انتخاب امیر بردبار به عنوان مسئول کمیته آموزش و مربیان و شهریار داداش پور به عنوان مسئول کمیته جوانان خبر داد و گفت: محد زارعی نیز مسئولیت کمیته مسابقات را بر عهده گرفته است.

وی به وضعیت نائب رئیس هیئت فوتبال کردستان در امور بانوان اشاره کرد و افزود: بعد از کناره گیری نائب رئیس قبلی، بیان خانزادپور که از مربیان فوتبال بانوان کردستان به شمار می رود به عنوان نائب رئیس هیئت در امور بانوان منصوب شده است.

رئیس هیئت فوتبال کردستان گفت: در بخش داوری نیز ایرج ساعدی که هم اکنون در رقابت های لیگ برتر کشور قضاوت می کند مسئولیت کمیته داوران هیئت فوتبال کردستان را بر عهده گرفته است.

نظری گفت: تغییر و تحولات صورت گرفته در هیئت فوتبال استان کردستان در راستای استفاده بهینه از توان نیروهای مستعد صورت گرفته در این راستا از تجربه پیشکسوتان نیز در بخش های مختلف مدیریتی و مشاوره ای هیئت فوتبال استان کردستان استفاده خواهد شد.