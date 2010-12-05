آبان در گفتگو با مهر: تاریخ ادبیات و نقد ادبی ایران و جهان در یک کتاب جمع شد

علی آبان شاعر، منتقد و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کتاب "تاریخ ادبیات و نقد ادبی در ایران و جهان" در حال حاضر مراحل فنی پیش از چاپ را طی می‌کند و به زودی توسط انتشارات جمال هنر منتشر خواهد شد. این کتاب در 10 فصل به معرفی مفاهیم و موضوعات کلی ادبیات و نقد ادبی می‌پردازد.

وی افزود: تاریخ ادبیات جهان، تاریخ ادبیات ایران، نقد ادبی، انواع ادبی، سبک شناسی نظم، سبک شناسی نثر،‌ مطبوعات، عروض و قافیه، دستور زبان و گزیده ای از اشعار شاعران ایران و جهان فصل های این کتاب را تشکیل می‌دهند و کتاب به نوعی مجموعه ای مختصر و مفید از اطلاعات کارآمد را در اختیار علاقه مندان به ویژه دانشجویان رشته های ادبیات و هنر قرار می‌دهد.

دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های ادبیات و هنر می‌توانند جزو مخاطبان ویژه این کتاب باشند.

این نویسنده ضمن قدردانی از استادان بزرگ رشته های ادبیات و هنر گفت: این کتاب حالتی دایره المعارف گونه دارد و مفاهیم اختصاصی ادبی هنری را معرفی و به طور مختصر تشریح می‌کند. در تالیف این کتاب از کتاب های ارزنده‌ای چون "تاریخ ادبیات جهان" نوشته باتنر تراویک به عنوان مرجع اصلی فصل ابتدایی کتاب، " مکتب های ادبی" نوشته رضا سیدحسینی و کتاب های دکتر نظام الدین نوری بهره برده ام.

آبان گفت:‌ این کتاب با حجمی حدود 700 صفحه، راهنمایی برای علوم ادبی تاریخی است و آثار هنرمندان و شخصیت های برجسته درآن معرفی شده است. زبان کتاب جایگاه بینابینی دارد و نه به‌صورت افراطی فاخر است و نه عامه پسند. "تاریخ ادبیات و نقد ادبی در ایران و جهان" در مرحله حروفچینی نهایی است و حداکثر تا دو ماه آینده منتشر خواهد شد.

از علی آبان پیش از این کتاب "از کوچه تا پرواز" در نقد و بررسی اشعار فریدون مشیری و مجموعه شعرهای "‌یکی پنج شنبه‌ها با تو" و "‌ساعت نه و ربع به عقربه آویخته می شوم" منتشر شده است.