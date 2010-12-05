یوسا: برای چاپ اولین کتابم ناچار از سانسور آن بودم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از PNA، ماریو بارگاس یوسا نویسنده پرویی که سال‌ها پیش از آنکه جایزه نوبل ادبیات را دریافت کند، به شهرت رسیده بود، اکنون با حاشیه‌ای تازه در زندگی ادبی خود مواجه شده است؛ تن دادن به سانسور برای چاپ کتابش.

چندی پیش سندی افشا شد که نشان می‌داد این نویسنده مطرح پرویی سالها پیش برای اینکه بتواند رمان "شهر و سگها" را در اسپانیا چاپ کند، تن به سانسور اثرش داده بود.

بر اساس این سند، مامور ممیزی در آن سال‌ها که اوج خفقان حکومت ژنرال فرانکو در اسپانیا بود، این اثر یوسا را غیر قابل چاپ اعلام کرده بود اما یوسا با دعوت این فرد به نهار و ملاقات با مسئولان بلندپایه اداره سانسور، به حذف بعضی قسمتهای اثرش تن داد و به این ترتیب توانست موافقت آنها را برای انتشار کتابش جلب کند.



حالا یوسا که خود را مهیا می‌کند تا چند روز دیگر برای دریافت معتبرترین جایزه دنیای ادبیات عازم سوئد شود، به این اخبار حاشیه‌ای که البته متن زندگی ادبی او را تحت تاثیر قرار داده، واکنش نشان داده است.



برنده نوبل ادبیات 2010 در گفتگویی ضمن اذعان به این اتفاق، گفت: این اتفاق بعد از دیدار با مسئول ممیزی کتاب در حکومت ژنرال فرانکو رخ داد.



ماریو بارگاس یوسا اعلام کرد: در زمان انتشار نخستین کتابم در اسپانیا تحت فشار مسئول ممیزی این کشور، ناچار بودم بخشی از کتاب "شهر و سگ‌ها" را سانسور کنم.



کتاب مذکور جزو مطرحترین آثار یوسا است که برای او در آمریکای لاتین شهرت به ارمغان آورد.