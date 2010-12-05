18 دقیقه از "مختارنامه" کوتاه شد

محمود فلاح، تهیه‌کننده مجموعه تلویزیونی "مختارنامه" درباره حذف چهره حضرت عباس (ع) در این سریال به خبرنگار مهر گفت: در آخرین جلسه‌ای که دیشب 13 آذرماه با مسئولان داشتیم قرار شد چهره‌ حضرت عباس (ع) در سریال "مختارنامه" حذف شود. ما در بخش‌های مختلف سریال چهره حضرت ابوالفضل (ع) را نشان داده‌ایم که باید این تصاویر را از سریال حذف کنیم.

وی درباره اینکه در مجموع حذف تصاویر چند دقیقه خواهد بود و این مسئله چقدر به سریال لطمه می‌زند، توضیح داد: تصاویر حذف شده زیاد نیست، بلکه در حدود 17 تا 18 دقیقه است ، امیدوارم حذف تصاویر لطمه زیادی به کار نزد. در جلسه‌ دیشب درباره نشان دادن چهره‌ها خیلی صحبت کردیم و در نهایت این تصمیم گرفته شد.

این تهیه‌کننده درباره اینکه آیا قبل از فیلمبرداری با کارشناسان مذهبی درباره نشان دادن چهره حضرت عباس (ع) صحبت نکرده بودید؟ گفت: بله، با کارشناسان مذهبی صحبت کرده بودیم. ما هم وظیفه داشتیم کار خود را درست، کامل و به نحو مطلوب انجام دهیم. در مجموع تصمیم نهایی با سازمان صدا و سیما است که از ما خواسته شده تصاویر حضرت ابوالفضل (ع) حذف شود.

تاکنون ده قسمت از سریال "مختارنامه" از شبکه یک پخش شده است. در این مدت مراجع مختلف نظرات متفاوتی را برای نشان دادن چهره حضرت عباس (ع) داشتند. آیت‌الله محمدعزالدین الحسینی الزنجانی در این مورد در پاسخ به این استفتاء اظهار داشتند: نشان دادن عظمت و شخصیت والای حضرت ابوالفضل العباس سلام الله علیه کما هو حقه، در قالب فیلم و دیگر هنرها ممکن نیست، اما دست‌اندرکاران فیلم سعی کنند که با استفاده از روایات اهل بیت علیهم السلام و تاریخ های معتبر، سیمایی نزدیک به شخصیت حقیقی آن بزرگوار عرضه بکنند.

دیروز 13 آذر ماه هم خبری به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله وحید خراسانی منتشر شد. در این خبر اعلام شد ایشان در سخنانی که در آستانه ماه محرم الحرام در جمع انبوه مبلغان اعزامی ایراد کردند،اعلام کردند در صورتی که چهره حضرت ابوالفضل العباس(ع) به صورت هنرپیشه به نمایش درآید، عاشقان قمر بنی هاشم(ع) در روز تاسوعای امسال محشری بر پا خواهند کرد که در روز قیامت کمر عوامل پخش چنین تصاویری را خواهد شکست.

وی همچنین در بخشی از سخنان خود با اشاره به عظمت مقام حضرت ابوالفضل(ع) به بیان روایاتی از اهل بیت(ع) در شأن آن بزرگوار پرداخته و تصریح کردند: امام زین العابدین(ع)، یک نگاه کرد به "عبیدالله بن عباس بن علی بن ابی طالب(ع)"، چشمش به یتیم قمر بنی هاشم(ع) افتاد و اشک‌هایش سرازیر شد؛ بعد که گریه کرد و پس از بیان عظمت مصیبت روز عاشورا، فرمود: رحمت خدا بر عموی من عباس(ع)."

حسن اسلامی‌مهر، رئیس مرکز سیما فیلم 13 آذرماه در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرد: صحنه‌های مربوط به چهره نورانی حضرت ابوالفصل (ع) از سریال "مختارنامه" حذف شده و عدم نمایش چهر‌ه ایشان از مدت‌ها قبل به تیم سازنده اعلام شده است.

وی در ادامه افزود: به رغم تلاش‌های ارزشمند و هنرمندانه جناب آقای داوود میرباقری کارگردان متعهد سریال "مختارنامه" در خلق صحنه شهادت حضرت ابوالفضل (ع)، این تصاویر در سریال به نمایش در نمی‌آیند.

رئیس مرکز سیمافیلم درباره دلایل حذف این تصاویر گفت: به دلایل مختلف و از مدتی پیش بنا بر نظر مخالف معاون سیما جناب آقای دارابی در خصوص نمایش چهره حضرت ابوالفصل (ع)، به تیم سازنده اعلام و پیشنهاد شد که در نشان دادن چهره آن حضرت همان‌گونه عمل شود که با نمایش چهره معصومین (ع) عمل می‌شود.