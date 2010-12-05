ویکی لیکس مشکوک است

به گزارش خبر گزاری مهر، "محمد مهدی آخوندزاده" که برای شرکت در پانزدهمین کنفرانس کنوانسیون منع سلاحهای شیمیائی به لاهه سفر کرده در گفتگو با روزنامه ان آر سی هلند در پاسخ به پرسشی در خصوص مذاکرات هسته ای بین ایران با 1+5 و اینکه آیا وی به این مذاکرات خوش بین است یا خیر؟ گفت: ایران خود را متعهد به تعهدات بین المللی می داند. ما در چارچوب ان پی تی و پادمانها عمل می کنیم. ما کنفرانس خلع سلاح هسته ای را در تهران برگزار کردیم و می خواهیم این پیام را به عموم بدهیم که ایران خود را نسبت به تعهداتش متعهد می داند.

وی درباره ترور دانشمندان هسته ای ایرانی گفت: اتفاقات اخیر که برای دو نفر از دانشمندان ما در تهران رخ داد نشان دهنده چهره زشت تروریسم است. این یک اقدام وحشیانه است که نمی تواند ایران را از پیگیری حقوقش در ان پی تی باز دارد و از اجرای تعهداتش منحرف نماید. من جدا تردید دارم که زمان مناسبی را برای ترور متخصصان ما انتخاب کرده باشند. ملت ما سابقه طولانی در زمینه تحمل فشارها دارد. ایران بدنبال صلح و امنیت است و صرف نظر از فشارها و ارعابها خیلی جدی از منافع خود دفاع خواهد کرد.

آخوندزاده در ادامه به اقدامات تحریمی آمریکا اشاره کرد و گفت: ارزیابی ما این است که بیشتر اعضای کنگره با واقعیات و تغییرات این طرف جهان آشنا نیستند. ما راضی نیستیم که کسی با انجام اقدامات تروریستی در راه دیپلماسی مانع ایجاد کند. کسانی هستند که تمایلی به از سرگیری مذاکرات ندارند.



معاون وزیر خارجه ایران ردباره افشای اسناد در ویکی لیکس نیز گفت: من خیلی جدی راجع به فاش شدن این اسناد توسط ویکی لیکس فکر کرده ام. چطور ممکن است چنین چیزی اتفاق بیفتد. تا آنجا که به همسایگان ما مربوط است مقامات عربستان سعودی بشدت این ادعاها را رد کرده اند. مطمئن هستم که سایر کشورهای همسایه ایران نیز دارای موضع مشابهی هستند. آیا آمریکا اینقدر ضعیف شده که یک نفر به بخش محرمانه آن نفوذ کند، از اسناد محرمانه اش کپی بگیرد و بعد هم آنها را فاش نماید. اگر آنها این قدر ضعیف هستند هیچ کشوری از جمله همسایگان ایران دیگر اعتماد نخواهند کرد که با آنها صحبت کنند. آیا این یک تجارت دیگر از طریق اینترنت است. افکار عمومی نمی تواند چنین چیزی را بپذیرد. باید به افکار عمومی احترام گذاشت و نگذاریم سئوالات مختلفی پشت سر هم برای آنها ایجاد شود.



وی درباره رویکرد ایران در قبال تحریم ها گفت: من امروز دیداری از کاخ صلح در لاهه داشتم . مصدق نخست وزیر ایران برای گرفتن حق ایران به لاهه آمد. در آن زمان شرایط مناسبی نبود. ما بدنبال ملی کردن صنعت نفت بودیم و با حمایت مردم موفق به انجام این کار شدیم. الان هم همین طور است. برنامه صلح آمیز ایران از پشتوانه عظیم مردمی برخوردار است. مردم ما پشتیبان گرفتن حقوق خود هستند. نمی دانم چقدر با تاریخ ایران آشنا هستید. هر کسی که به ایران حمله کرده با مشکلات مرگباری مواجه شده است. فکر می کنم شرایط به سمتی می رود که رهبران و سیاستمداران خردمند جهان با افکار عمومی ارتباط برقرار می کنند. کسانی که اهل فرهنگ و منطق نیستند بدنبال جنگ می روند.

این دیپلمات ایرانی در پاسخ به پرسشی در قبال موضع ایران در خصوص تحولات افغانستان گفت: هر اقدامی نیاز به یک اراده سیاسی دارد. ما این اراده سیاسی را در طرف آمریکایی نمی بینیم. ما فکر می کنیم تا زمانی که آمریکا از رویکرد خود نسبت به ایران و منطقه دست بر ندارد هر اقدامی بی فایده است. ما به عمل نیار داریم نه تئوری. منافع مشترکی وجود دارد. برای دیگران هم این منافع وجود دارد. ایران از بی ثباتی در افغانستان خیلی متضرر می شود.



آخوندزاده همچنین درباره عدم حضور وزیر خارجه ایران در اجلاس سازمان منع سلاح های شیمیایی و اینکه گفته می شود دولت هلند سوخت هواپیمای اختصاصی وی را تضمین نکرده گفت هلند که مرکز صلح و عدالت در جهان است بعید است که چنین کاری را انجام دهد. به هر حال دلیل اصلی نیامدن وی به هلند برنامه مهمتر و برنامه کاری اش در تهران بوده است. شما حتما اطلاع دارید که نخست وزیر لبنان در همان ایام در تهران بود و قاعدتا وزیر خارجه نیز بایستی حضور می داشت.