آتش جنگلهای گلستان مهار شد/ عملیات اطفاء ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی سلاجقه عصر جمعه در بازدید از جنگلهای گلستان افزود: همزمان با پایان یافتن علملیات مهار، عملیات اطفاء نیز آغاز شد و در بسیاری از مناطق این عملیات ادامه دارد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر هفت دستگاه بالگرد برای اطفای حریق در جنگلهای استان مستقر است و کار مهار آتش را پیگیری می کنند.



درختان صدمه ندیدند

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه سطح آتش سوزیهای در جنگلهای استان نقطه ای بود و بیشتر در سطح رخ داد و خسارتهای این بخش جزئی بوده است.



رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور عنوان کرد: در جریان آتش سوزیهای استان، درخت سوزی نداشتیم و میزان خسارتهای این بخش بسیار جزیی بوده است.

احتمال بروز دوباره آتش سوزیها

وی یادآورشد: با توجه به شرایط جویی و فصل برگ ریزان به دلیل ضخامت بالای لاشبرگها، احتمال بروز دوباره آتش سوزیها وجود دارد.

سلاجقه افزود: اکنون در تمامی مناطق استان، نیروها حالت آماده باش هستند و همچنان عملیات اطفای حریق ادامه دارد.



شمار نیروهای اطفای حریق افزایش یافت



مدیرکل مدیریت بحران گلستان نیز گفت: هزار و 500 نیروی مردمی، ستاد مدیریت بحران، بسیج، سپاه، ارتش و ... برای اطفای حریق در سطح جنگلهای استان فعالیت دارند.

رسول حسام بیان داشت: در منطقه آزادشهر در روزهای اخیر آتش سوزی نقطه ای رخ دارد و اکنون تحت کنترل است و مشغول پاکسازی بقایای آن هسیتم.

وی اظهار داشت: نیروها در حال از بین بردن بقایای آتش هستند و در شهرستان رامیان نیز مشکل خاصی وجود ندارد.



وی خاطرنشان کرد: همچین در منطقه ای از رامیان به سمت علی آباد کتول نیز مناطق تحت کنترل است تا منجر به بروز آسیب نشود.

رسول حسام عنوان کرد: در منطقه میان رستاق علی آباد کتول نیز آتش سوزی تحت کنترل است و در منطقه جنگلی ماهیان مهار آتش صورت گرفته است.



به گزارش خبرنگار مهر، در این مدت براثر بروز آتش سوزی بیش از 50 نقطه جنگلی گلستان دچار آتش سوزی شد که بسیاری از این مناطق در این مدت مهار شده است.



شرایط جوی، خشکی جنگل، فصل برگ ریزان، صعب العبور بودن مناطق جنگلی، ورزش باد از جمله دلایلی است که مهار آتش را در برخی مناطق دچار حریق گلستان سخت کرده است.

در دوسری آتش سوزیهای جنگل گلستان، عرصه های جنگلی مناطق علی آبادکتول، رامیان و گرگان، مناطق جنگلی افراتخته، قلعه ماران و خاک پیرزن و .. دچار آتش سوزی شد.



شرایط جوی منطقه موجب شده که در روزهای اخیر به رغم مهار آتش در برخی مناطق دوباره شاهد شعله ور شدن آتش در آن منطقه باشیم.



مرحله اول آتش سوزی از روز چهارشنبه 26 آبان ماه گذشته در عرصه های عمومی منابع طبیعی مینودشت و پارک ملی گلستان آغاز شد که با تلاش دستگاههای ذیربط، اطفای حریق در دستور کار قرارگرفت.



مهمترین علل آتش سوزی، خشکسالی در دو سال گذشته و عدم بارندگی در 35 روزگذشته تفاوت خیلی زیاد درصد رطوبت که در برخی مناطق در روز 10 درصد در شب 89 درصد بوده است.