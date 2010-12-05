به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال شنبه در چارچوب هفته شانزدهم رقابت های لیگ برتر مقابل میهمان خود فولهام به برتری رسید و به صدر جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر صعود کرد. برای آرسنال در این دیدار سمیر نصری دو بار در دقایق 14 و 76 گل زد و تک گل فولهام را "کامارا" در دقیقه 30 وارد دروازه توپچی ها کرد.

چلسی هم شب گذشته در حالی که با تک گل دقیقه 42 دروگبا از روی نقطه پنالتی از اورتون پیش بود، در دقیقه 86 توسط "بکفورد" گل تساوی را دریافت کرد. دیدار تیم های منچستریونایتد و بلکپول هم به دلیل بارش برف به تعویق افتاد.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:

* ویگان اتلتیک 2 - استوک سیتی 2

* بلکبرن 3 - وولورهمپتون صفر

* بیرمنگام یک - تاتنهام یک

* منچسترسیتی یک - بولتون صفر

برنامه ادامه رقابت های هفته شانزدهم به این شرح است:



یکشنبه 14 آذر:

* وست برومویچ - نیوکاسل

* ساندرلند - وستهام

دوشنبه 15 آذر:

* لیورپول - آستون ویلا

جدول رده بندی:

1- آرسنال 32 امتیاز

2- منچستریونایتد 31 امتیاز - یک بازی کمتر

3- چلسی 30 امتیاز

4- منچسترسیتی 29 امتیاز

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18- ویگان اتلتیک 15 امتیاز

19- وستهام 12 امتیاز - یک بازی کمتر

20- ولورهمپتون 12 امتیاز