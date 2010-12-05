افزایش استرس شهروندان؛ ارمغان بمباران تبلیغات در پایتخت

عبدالکریم خیامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عواقب ناشی از تراکم تبلیغات شهری در پایتخت اظهار داشت: تبلیغات شهری در دو بخش پرداخت محتوای پیامها ونحوه کد گذاری و ارائه محتوا قابل ارزیابی و بررسی است.

وی در ادامه افزود: در بخش کدگذاری هرچه شهرها بزرگتر، صنعتی و مدرن تر باشند معمولا با عوارضی نظیر استرس، آلودگی و ترافیک بیشتری مواجه هستند و در تهران نیز به عنوان یک شهر صنعتی و پیشرفته میزان آلایندگی و ترافیک و استرس های شهروندان به مراتب بیشتر است.

خیامی اضافه کرد: در این شیوه ارائه تبلیغات که با آشفتگی و تراکم بیش از اندازه تابلوها و بیلبردهای شهری همراه است افزایش استرس در شهروندان را به دنبال دارد.

وی با اشاره به اینکه تراکم بالای تبلیغات شهری باعث از بین رفتن اثر پیام گذاری شده و به نوعی سانسور محسوب می شود تاکید کرد: در گذشته سانسور به معنای حذف بخشی از پیام بود اما امروز معنی سانسور تغییر یافته و در شیوه های جدید سانسور شما با بمباران اطلاعاتی مواجه هستید.

وی اضافه کرد: این نوع بمباران باعث می شود که اطلاعات در لابلای دیگر اطلاعات گمشده و فرد قدرت پردازش، تفکیک و تمایز اطلاعات را از دست دهد و وقتی تراکم اطلاعات از یک حدی بالاتر می رود قدرت اثرگذاری اش را از دست می دهد.

این مدرس دانشگاه در ادامه اظهار داشت: نکته دیگر در تبلیغات شهری سطحی نگری و کاهش فرایند تدبر و تفکراست به این شکل که با افزایش تنوع و حجم تبلیغات شهری فرصت پردازش، تدبر، تفکر و خلوت از فرد گرفته می شود که این موضوع برخلاف فرهنگ ملی و دینی ماست.

وی اضافه کرد: ما در ساعاتی از زندگی فرد او را به خلوت و تفکر دعوت می کنیم اما رسانه باعث شده افراد پیوسته در معرض رسانه باشند به طوری که در شهر با استفاده از تبلیغات شهری، در منزل تلویزیون، در ماشین سی دی و رادیو، در مترو در داخل واگن ها تبلیغات متعدد حتی در اتاق شخصی اش با موبایل انواع پیغام های تبلیغی را دریافت می کند و پیوستگی این رسانه ها کار یکدیگر را تکمیل می کنند.

خیامی با اشاره به اینکه ترکیبهای رنگ، ساختمانها، خیابانها و مهندسی تبلیغات شهری باعث برهم پوشانی منظرها شده تاکید کرد: عدم تطابق رنگها و منظرها که تاثیر روانشناختی دارد خصوصا برای شهروندانی که در شهرهای پراسترس زندگی می کنند باعث افزایش استرس شده است.

این کارشناس مسائل شهری و رسانه اضافه کرد: از سویی دیگر یک وجه دیگر تبلیغات شهری تجارت است در حالی که تبلیغات شهری باید به گونه ای طراحی شود که مهارت گروهها، افراد و اصناف گوناگون نمود داشته باشد.

خیامی تصریح کرد: ما سالها با تبلیغات شهری با محتواهای گوناگون مواجه بودیم و صنوف مختلف با شیوه های یکسان تبلیغ می کردند. مثلا روایتی از امام علی (ع) عینا به همان شیوه تبلیغ می شد که یک ظرف، یک کالای خانگی، فیلم سینمایی و امثال آن تبلیغ می شد.

وی تاکید کرد: محتواهایی با سطوح بسیار مختلف وقتی در غالبهای یکسانی در شهر تبلیغ می شوند منجر به همسان پنداری می شود و به موضوع بسیار مهمی بنام سکولاریسم تبلیغاتی دامن می زنند.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه در کمتر شهری در میان کشورهای پیشرفته دنیا نوع و حجم تبلیغات شهری مانند شهرهای ایران است اظهار داشت: در جوامع پیشرفته به تناسب محتوای تبلیغات با محیط، فضای سبز، طبقه، محله بسیار توجه می شود.

خیامی افزود: در سنگاپور که یکی از پیشرفته ترین کشورهای دنیاست و به آن آمریکای دوم گفته می شود با وجود اینکه حجم تبلیغات بالاست این تبلغیات در شهر به صورت طبقه بندی و آمایش منطقه ای صورت گرفته است.

کارشناس مسایل اجتماعی و رسانه با اشاره به اینکه این موضوع در قانون نیز پیش بینی شده که بخشی از بودجه شهرداری ها در غالب مشارکتهای تبلیغی دیده شود، اظهار داشت: در این صورت است که می بینیم دقت های فرهنگی کم می شود اما با تمام این اوصاف در یکسال اخیر در پایتخت شاهد هستیم انوع پیام هایی که در بخش اخلاقی طراحی شده در انتخاب محتوا و شیوه تبلیغ نسبت به گذشته وضعیت بسیار بهتری پیدا کرده است.