۱۴ آذر ۱۳۸۹، ۹:۰۶

علوم انسانی و مسئله تخصص-5/

مطالعات تخصصی نیازمند مطالعه جامع حوزه‌های مرتبط است

استاد مطالعات دینی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا با اشاره به اینکه برای متخصص شدن در یک حوزه نمی‌توان از سایر حوزه‌ها بی نیاز شد، گفت: مطالعه یک حوزه به طور تخصصی مطالعات جامع و کامل در مورد سایر حوزه‌های مرتبط را ایجاب می‌کند.

دکتر نانسی تاش استاد مطالعات دینی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در مورد اینکه با توجه به میان رشته‌ای بودن علوم چگونه میان تخصص و حوزه‌های موضوعی دیگر می‌توان توازن ایجاد کرد به خبرنگار مهر گفت: ماهیت میان رشته‌ای بودن علوم باعث شده مطالعات از یک حوزه تخصصی صرف خارج شوند.

وی افزود: برای نمونه بنده علاوه بر مطالعات ادیان، جامعه شناسی نیز تدریس می‌کنم و همین مسئله باعث می‌شود در این حوزه و حوزه‌های مرتبط با آن مطالعه داشته باشم.

استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا تصریح کرد: مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی موضوع تدریس بنده در جامعه‌شناسی است و تدریس در این حوزه مستلزم مطالعه و بررسی جنبه‌ها و ابعاد گوناگون رفتار انسان است.

تاش در مورد تدریس مطالعات ادیان نیز گفت: در مطالعات ادیان نیز به مطالعه در مورد ادیان گوناگون نیاز است. ادیان و آیین‌های مختلفی وجود دارند که مطالعه آنها مستلزم بررسی جامع و کامل فرهنگها و بسترهایی است که ادیان در درون آنها شکل گرفته‌اند.

استاد مطالعات دینی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا یادآور شد: در حال حاضر نمی‌توان برای متخصص شدن در یک حوزه موضوعی از سایر حوزه‌ها بی نیاز شد. مطالعه یک حوزه به طور تخصصی مطالعات جامع و کامل در مورد سایر حوزه‌های مرتبط را ایجاب می‌کند.

