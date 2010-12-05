دکتر نانسی تاش استاد مطالعات دینی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در مورد اینکه با توجه به میان رشته‌ای بودن علوم چگونه میان تخصص و حوزه‌های موضوعی دیگر می‌توان توازن ایجاد کرد به خبرنگار مهر گفت: ماهیت میان رشته‌ای بودن علوم باعث شده مطالعات از یک حوزه تخصصی صرف خارج شوند.

وی افزود: برای نمونه بنده علاوه بر مطالعات ادیان، جامعه شناسی نیز تدریس می‌کنم و همین مسئله باعث می‌شود در این حوزه و حوزه‌های مرتبط با آن مطالعه داشته باشم.

استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا تصریح کرد: مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی موضوع تدریس بنده در جامعه‌شناسی است و تدریس در این حوزه مستلزم مطالعه و بررسی جنبه‌ها و ابعاد گوناگون رفتار انسان است.

تاش در مورد تدریس مطالعات ادیان نیز گفت: در مطالعات ادیان نیز به مطالعه در مورد ادیان گوناگون نیاز است. ادیان و آیین‌های مختلفی وجود دارند که مطالعه آنها مستلزم بررسی جامع و کامل فرهنگها و بسترهایی است که ادیان در درون آنها شکل گرفته‌اند.

استاد مطالعات دینی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا یادآور شد: در حال حاضر نمی‌توان برای متخصص شدن در یک حوزه موضوعی از سایر حوزه‌ها بی نیاز شد. مطالعه یک حوزه به طور تخصصی مطالعات جامع و کامل در مورد سایر حوزه‌های مرتبط را ایجاب می‌کند.