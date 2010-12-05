۱۴ آذر ۱۳۸۹، ۸:۴۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

نشت فاضلاب شهری؛ دلیل مرگ جمعی ماهییان در هرمزگان

بیش از نیم تن ماهی "گاریز" در خور شیلات هرمزگان به دلیل آنچه مدیرکل محیط زیست این استان آلودگی فاضلاب شهری و افزایش دمای آب عنوان می کند تلف شدند.

مجید وفادار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه حادثه مرگ گله ای ماهیان گاریز اردیبهشت امسال نیز در بندرعباس اتفاق افتاد افزود: ماهیان گاریز به دلیل اینکه گله ای حرکت می کنند به دلیل حساسیت بالا با هر نوع آلودگی دچار مشکل شده و دچار مرگ جمعی می شوند.

وی نشت فاضلاب شهر بندرعباس به دلیل کامل نبودن تاسیسات فاضلاب شهری به خورها را یکی از علل مرگ ماهیان دانست و اظهار داشت: خورهای متعددی در هرمزگان وجود دارد که مهمترین آنها خور شیلات و خور گورسوزان است که اکوسیستمهای حساسی محسوب می شوند و هنگام مد آب دریا به آنها می ریزد.

وفادار تاکید کرد: فاضلاب بندر عباس به شکل سنتی قبل از احداث سیستم تصفیه فاضلاب شهری به داخل خوریات می ریخت ولی در سال 70 که این سیستم افتتاح شد وضعیت بهتر شد اما با توجه به انفجار جمعیت و افزایش ساخت و سازها در هرمزگان این سیستم جوابگوی جمعیت بالاتر از 320 هزار نفر نیست.

مدیرکل محیط زیست هرمزگان با اشاره به اینکه عوامل متعدد در مرگ ماهیان دخیل بوده اند مهمترین دلیل را فاضلاب شهری و افزایش دما عنوان کرد و اظهار داشت: آلودگی نفتی در منطقه وجود دارد اما علت مرگ ماهیان نبوده با این حال دلایل دیگر در مرکز تحقیقات شیلات در حال بررسی است.

